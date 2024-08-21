Силы обороны перешли в контрнаступление на Харьковщине и выбили врага: детали операции

Украинские военные, используя особенности ландшафта в Харьковской области заставляют врага переходить к обороне, отметил офицер Нацгвардии.

https://glavred.info/ukraine/sily-oborony-pereshli-v-kontrnastuplenie-na-harkovshchine-i-vybili-vraga-detali-operacii-10590350.html Ссылка скопирована

Силам обороны удалось выбить врага с позиций, которые он ранее захватил / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Силы обороны Украины провели успешную контрнаступательную операцию на Харьковщине, по результатам которой украинским военным удалось выбить россиян с ранее захваченных ими позиций. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Он отметил, что на Харьковщине боевые действия не прекращаются, однако сейчас враг занимается ротацией, пополняя личный состав и технику из-за значительных потерь.

"В зоне ответственности 4-й бригады "Рубеж" противник не совершал активных штурмовых действий. Россияне постоянно ведут воздушную разведку и минируют прилегающие территории", - отметил Черняк. видео дня

Офицер бригады "Рубеж" НГУ подчеркнул, что Силы обороны Украины эффективно используют ресурсы и преимущества местного ландшафта, что позволяет успешно отражать атаки противника и заставлять его переходить к обороне.

"В частности, несколько дней назад на направлении, где стоит бригада, были проведены успешные контрнаступательные действия, благодаря которым удалось выбить врага с позиций, которые он ранее захватил. Это свидетельствует о силе и уверенности украинских воинов на этом направлении", - подчеркнул Черняк.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Что известно о бригаде НГУ "Рубеж" 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция в Курской области существенно повлияла на ситуацию на Харьковском направлении фронта. В частности, российские силы уменьшили использование артиллерии для обстрелов позиций Сил обороны. Об этом рассказал командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады с позывным "Дед".

В то же время российские оккупационные войска готовятся к штурму Волчанска, перегруппировав штурмовые отряды, сообщили в оперативно-тактической группировке войск "Харьков" в Telegram.

Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил о снижении интенсивности обстрелов Харьковщины со стороны России, подчеркнув, что это является результатом эффективной работы Сил обороны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред