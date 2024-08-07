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Усилили обстрелы и стягивают технику: РФ готовится к штурмам под Волчанском

Юлия Закрепа
7 августа 2024, 16:37
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Россияне массово используют артиллерию, минометы и системы залпового огня.
Усилили обстрелы и стягивают технику: РФ готовится к штурмам под Волчанском
Что происходит в Волчанске / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

В оперативно-тактической группировке "Харьков" сообщили, что российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска. Также известно, что оккупанты сосредотачивают там силы и технику.

"С начала недели в операционной зоне ОТГ "Харьков" отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны российских оккупантов. Так, за минувшие сутки произошло 517 обстрелов позиций защитников Украины", - говорится в сообщении в Telegram.

Россияне используют артиллерию, минометы и системы залпового огня. Военные отмечают, что усиление обстрелов может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия.

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"Особого внимания требует район Волчанска, где интенсивность обстрелов особенно высока. По данным разведки, российские оккупационные силы наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе", - отмечают Силы обороны.

Как отмечается, усиление обстрелов на Харьковском направлении является серьезным вызовом для украинских защитников. Несмотря на это, Силы обороны готовы к сдерживанию наступательных действий врага.

Усилили обстрелы и стягивают технику: РФ готовится к штурмам под Волчанском
РФ продвигается на Харьковщине / скриншот: deepstatemap

Ситуация на Харьковщине

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов раскрыл, что у России появились новые планы на Волчанск и Купянск. Известно, что российские оккупационные силы прячут технику и личный состав в подвалах и полуразрушенных зданиях. Накопление сил РФ в Волчанске может быть частью плана Кремля.

Россияне хотят расширить зону контроля в Волчанске. В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города. РФ применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта. Российские захватчики пытались атаковать позиции защитников Украины в районе Глубокое, однако им это не удалось. В Лозовой Рудке оккупанты эвакуировали собственные безвозвратные потери.

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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