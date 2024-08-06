Россия атаковала поликлинику в центре Харькова: Синегубов показал последствия удара

6 августа страна-агрессор Россия нанесла сильный удар по центральной части города Харьков. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях жестокой атаки РФ.
"Очередной акт российского терроризма. Удар в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты около 10 часов утра попали Искандером", - заявил Синегубов.
Он также сообщил, что медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Двух женщин госпитализировали в хирургию, остальные будут лечиться амбулаторно.
"Повреждены поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура. На месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов", - добавил Синегубов.
В ГСЧС Харьковщины сообщили, что в результате попадания в район жилой застройки пострадали 8 гражданских лиц, среди них 8-месячный мальчик.
"На месте обстрела возник пожар. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек. Пожарные продолжают ликвидацию пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Атака РФ по Украине
Напомним, что 5 августа РФ атаковала страну ракетами и дронами. Враг атаковал беспилотниками Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области. Сообщается о том, что мощные взрывы прогремели в Ромнах и Конотопе на Сумщине. Позже россияне атаковали страну баллистическими ракетами с севера.
РФ атаковала Киевскую область "Искандерами". Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Украинские военные сбили вражеские цели.
В Defense Express заявили, что РФ атаковала Украину корейскими ракетами. Россия возобновила ракетные атаки на Украину с применением ракет, которые враг получил от Северной Кореи. Отмечается, что россияне осуществили ее пуск в направлении Белой Церкви, но ракета упала на территории Киевской области после взрыва в воздухе.
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