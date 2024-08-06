Две области РФ атаковали дроны: гремели взрывы, вспыхнули пожары

Местные власти дважды за ночь заявляли сначала о ракетной опасности, а затем - о дроновой атаке.

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Последствия атаки дронов в РФ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на вторник, 6 августа, в стране-агрессоре РФ заявили об атаке беспилотников на Курскую и Белгородскую области. Прогремели сильные взрывы в нескольких городах, работали силы и средства ПВО из-за атаки беспилотников. Сообщается, что повреждены дома и сгорели автомобили.

Отмечается, что взрывы в Курской области раздавались в Судже, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.

При этом местные власти заявляли сначала о ракетной опасности, причем дважды этой ночью, а затем - о дроновой атаке, и о работе ПВО и о якобы уничтожении трех беспилотников.

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В воздушном нападении российская сторона традиционно обвиняет Украину.

"В Курской области сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа", - рассказал и исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Позже он добавил, чтобы сбитых беспилотников якобы было 11.

Между тем, в курских пабликах публиковали кадры со взрывами в некоторых городах в разных районах, в частности говорили, что в Судже "сегодня жесть".

В Курской области вспыхнул пожар / Фото: Telegram

Также в течение ночи в Курской области объявляли ракетную опасность.

Утром Смирнов написал об обстреле города Суджа. По его словам, ранены пять человек, они госпитализированы. Сильно повреждены несколько жилых домов. По его словам, в Курской области якобы были сбиты силами ПВО 26 беспилотников.

В РФ повреждены дома / Фото: Telegram

Последствия ночной атаки / Фото: Telegram

Губернатор Белгородской области РФ Вячесоав Гладков написал, что в регионе беспилотники атаковали поселок Ясные Зори: сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.

Напомним, в ночь на 2 августа в России прогремели взрывы. В частности, громко было в Курске - россияне пожаловались на атаку дронов.

Как сообщал Главред, на Херсонском направлении бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины разбили блиндажи российских оккупантов с помощью дронов и показали это на видео.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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