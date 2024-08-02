В Курске прогремели мощные взрывы: в РФ пожаловались на атаку дронов

В ночь на 2 августа в России прогремели взрывы. В частности, громко было в Курске - россияне пожаловались на атаку дронов.
Как пишут местные паблики, ракетную опасность в Курской области РФ объявили в 00:32. Около 02:45 в области зазвучала сирена, предупреждающая об "опасности БпЛА".
К часу ночи курские паблики начали сообщать о взрывах и работе российской ПВО.
В Сети появились видео, зафиксировавшие звук громких взрывов:
Утром 2 августа в Минобороны РФ заявили о "пресечении попытки" атаки.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БпЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БпЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", – заявили в ведомстве страны-агрессора.
Атаки дронов в РФ - последние новости
Силы обороны Украины нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск в стране-агрессоре РФ. Результативный удар был нанесен в ночь на 31 июля.
В ВМС подтвердили удар по военным целям в Курской области в ночь на 31 июля. Аналитик Defense Express Иван Киричевский намекает, что атаку осуществили уже собственным дальнобойным оружием. Официально в ВСУ не говорят, какой вид вооружения применили.
Что за город Курск?
Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия.
С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.
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