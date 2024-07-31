Взорвали военный склад россиян: ВСУ мощно ударили по целям в Курской области

Силы обороны Украины нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск в стране-агрессоре РФ.
Результативный удар был нанесен в ночь на среду. Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram.
"Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания", - отмечается в сообщении.
Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, уточнили в Генштабе.
"Подробная информация о результатах поражения уточняется. Украинские воины и дальше будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа", - отмечено в сообщении.
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Удары по целям в РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ взорвали нефтебазу в Курской области РФ. На стратегическом объекте российских оккупантов начался пожар, сообщил Генштаб.
Напомним, ранее в Курской области прогремели взрывы, после которых вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Взрывы прогремели около двух часов ночи. После взрывов началось сильное задымление, вспыхнуло три резервуара на нефтебазе. Взрывы зафиксировали и в Судже на нефтебазе "Роснефти".
Как сообщалось ранее, в Туапсе прогремело 5 взрывов. В РФ жаловались на атаку дронов на НПЗ. Очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.
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