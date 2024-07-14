Дроны СБУ взорвали нефтебазу в РФ: СМИ раскрыли детали удачной спецоперации

Ночью местные жители услышали взрыв, после которого начался сильный пожар.

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Стало известно о спецоперации СБУ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Беспилотные летательные аппараты Службы безопасности Украины в ночь на 13 июля атаковали нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ, на объекте, который работает на продолжение войны в Украине, хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Уточняется, что ночью местные жители услышали взрыв, после которого начался сильный пожар. При этом для тушения пожара задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники.

видео дня

Напомним, в ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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В городе Азов Ростовской области в ночь на 18 июня прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам местных жителей, перед возгоранием они слышали пять взрывов. "Прилет" по резервуарам с нефтепродуктами произошел около 2:30.

Позже сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

20 июня дроны ударили по Платоновской нефтебазе страны-оккупанта РФ в Тамбовской области. В результате загорелся резервуар. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе.

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