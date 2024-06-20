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Мощные взрывы и огромное пламя: в РФ беспилотники ударили по НПЗ и нефтебазам

Алексей Тесля
20 июня 2024, 09:14
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Беспилотники ударили по нефтебазам сразу в нескольких областях России.

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Пожар на нефтебазе в Тамбовской области / Astra

Дроны ударили по нефтебазе страны-оккупанта РФ в Тамбовской области, в результате произошел пожар, сообщил губернатор Максим Егоров.

Сообщается, что в результате загорелся резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе.

видео дня

Как уточняют российские Telegram-каналы, Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.

Смотрите видео - дроны ударили по НПЗ в Тамбовской области:

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Удары по НПЗ на юге РФ

Кроме того, по данным российских Telegram-каналов, беспилотники также атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее.

Уточняется, что атака на нефтеперерабатывающий завод началась около 2:30 ночи по местному времени.

При этом обломки после работы российской ПВО упали на цистерну, в результате чего начался пожар.

Как пишет издание Astra, жители поселка Энем в Адыгее и поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрывах и пожарах.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Смотрите видео - удары по НПЗ на юге РФ:

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Атака 15 дронов по РФ

Добавим, что утром российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Атаки на НПЗ в России - главные новости по теме

В городе Азов Ростовской области в ночь на 18 июня прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам местных жителей, перед возгоранием они слышали пять взрывов. "Прилет" по резервуарам с нефтепродуктами произошел около 2:30.

Официально в Украине эту атаку не комментировали. Согласно данным СМИ, в этой операции задействовали беспилотники Службы безопасности Украины.

В Минобороны РФ атаки на нефтебазы не комментировали. Впрочем, губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, и на месте работают пожарные.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

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