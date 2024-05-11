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Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

Алексей Тесля
11 мая 2024, 15:57
379
На Волгоградском заводе получили повреждения установки первичной переработки нефти.
ГУР
Дроны ГУР ударили по НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ в ночь на субботу, 11 мая.

Атака произошла около 3:45, при этом известно, что на заводе получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

При этом уточняется, что повреждение получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключенными оказались 7 из них. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

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Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Волгоградский НПЗ: что известно о заводе

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" входит в состав ПАО "Лукойл". Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара - Тихорецк. Готовая продукция отгружается железнодорожным, речным и автомобильным транспортом.

Основным регионом поставки нефтепродуктов является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт. По данным на 2015 год, объем переработки нефти составил 12,6 млн тонн, при мощности завода 15,7 млн тонн/год.

Удары по НПЗ в России

Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

Напомним, украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

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