Под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ: вспыхнул мощный пожар - СМИ

Беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод", занимающееся переработкой нефти.

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Калужский НПЗ был атакован дронами / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скрин

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Силах обороны.

Российский Telegram-канал Astra сообщает, что три беспилотника попали по нефтеперерабатывающему оборудованию нефтехимического завода "Первый Завод" в поселке Полотняный завод.

"Произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Telegram-канал Baza пишет, что атака началась в четыре утра и продолжалась полчаса.

"Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утверждает, что четыре БПЛА были подавлены силами ПВО в Дзержинском районе области.

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал он в Telegram.

При этом российские медиаресурсы пишут, что на самом деле был сбит только один беспилотник, а три дрона попали по Калужскому НПЗ.

Смотрите видео - Дроны атаковали Калужский НПЗ:

"Первый завод" является действующим крупнейшим нефтехимическим предприятием Калужской области".

Как говорится на сайте предприятия, основной вид деятельности НПЗ – переработка товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Калужский НПЗ / google.com/maps

Также неспокойно было прошлой ночью и в Воронежской области.

Дроны атаковали военный аэродром. Сообщается, что жители Бутурлиновки слышали взрывы и стрельбу.

В четырех километрах от города находится военный аэродром. Обломки одного из дронов нашли на авиабазе. Ранее этот аэродром уже атаковали 13 марта.

Смотрите видео - Дроны атаковали военный аэродром в Воронежской области:

Атаки на НПЗ России

Силы обороны Украины систематически наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам РФ. Причем достают все дальше и дальше вглубь территории Российской Федерации. Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ, заявил эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора РФ. По его словам, это сократило российский экспорт нефтепродуктов на треть

По данным Росстата, из-за атак дронов по нефтяным терминалам и по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора России, выпуск бензина в РФ в январе уменьшился.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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