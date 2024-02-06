Удары дронов по российским НПЗ: в СМИ назвали ужасные последствия для России

Удары дронов по НПЗ на территории России обвалили переработку нефти для российской "Роснефти".

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СМИ раскрыли ужасные последствия для России от ударов дронов по НПЗ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Из-за атак дронов по нефтяным терминалам и по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора России, по данным Росстата выпуск бензина в РФ в январе уменьшился. Об этом сообщает издание The Insider.

"В последнюю неделю января, после того как был остановлен Туапсинский НПЗ, выпуск бензина в России снизился на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в материале.

В январе российские нефтеперерабатывающие заводы в целом снизили объем переработки нефти на 4% по сравнению с январем прошлого года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на закрытую отраслевую статистику.

видео дня

"Для "Роснефти" снижение объема переработки нефти из-за остановки Туапсинского НПЗ составило 10%. Существует вероятность, что завод в феврале может не работать", - отмечают журналисты.

Объем переработки нефти у "Лукойла" уменьшился на 8% из-за аварии на Нижегородском заводе. В то же время другие нефтеперерабатывающие заводы, такие как "Газпром нефти" в Омске и Москве, Киришский завод ПАО "Сургутнефтегаза", Афипский и Ильский НПЗ, а также площадки "Лукойла" в Перми и Волгограде, увеличили производство, что способствовало поддержке рынка, пишет Bloomberg.

Удары по стратегическим объектам на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 февраля в российском Волгограде на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремели взрывы, приведшие к мощному пожару. Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" был, по данным Украинской правды, атакован беспилотниками СБУ.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был вынужденно остановлен. Этот один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.

В ночь на 31 января в российском Санкт-Петербурге также раздавались взрывы. Российские пропагандисты указывают на то, что неизвестный беспилотник упал на территории Невского НПЗ. По информации "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в спецслужбах, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

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