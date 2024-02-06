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Билет в один конец: в ВСУ рассказали о панике оккупантов на юге

Юрий Берендий
6 февраля 2024, 16:24
Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе и отметила, что российские оккупационные войска изменили тактику ударов по правому берегу Херсонщины.
Билет в один конец: в ВСУ рассказали о панике оккупантов на юге
Гуменюк рассказала о новой тактике оккупантов на юге / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация на Кинбурнской косе остается достаточно напряженной. Российские оккупанты пытаются отвлечь внимание украинских военных от Херсонского направления, и для этого время от времени усиливают обстрелы на Очаковском и Куцурубском направлениях, сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии для 24 Канала. Однако украинское командование осознает эту ситуацию и учитывает ее в своих решениях.

"Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована - и это для меня лично очень болезненное направление", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты чувствуют угрозу на Кинбурнской косе, особенно в Николаевской ее части. В частности, они начали отказываться от артиллерии и используют FPV-дроны.

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"Поэтому пытаются запускать дроны уже с Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть, здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств",- констатировала Гуменюк.

Она также отметила, что когда российские военные прибывают на Кинбурнскую косу, они понимают, что это для них билет в один конец.

"Им сразу прилетает в ответ, поэтому фактически эта позиция больше не функционирует", - резюмирует Гуменюк.

Боевые действия на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, военные из Сил специальных операций осуществили в Черном море специальную операцию "Цитадель", в ходе которой была уничтожена радиолокационная станция российских оккупантов и оборудование, которое использовалось для атак дронами-камикадзе на юг Украины.

Российская армия решила применять другую тактику на левом берегу Днепра в Херсонской области, ограничиваясь использованием техники только для транспортировки личного состава, а также прекратила обстрелы позиций украинской обороны управляемыми бомбами с авиации.

Оккупанты постоянно атакуют позиции Сил обороны Украины в районе Крынок, но украинские военные успешно удерживают свои позиции. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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