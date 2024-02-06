Спецоперацию "Цитадель" проводили ночью. В результате была уничтожена РЛС и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами.

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Воины ССО взорвали радиолокационную станцию оккупантов в Черном море/ коллаж: Главред, фото: Telegram ССО, скрин

Воины Сил специальных операций провели в Черном море спецоперацию "Цитадель", в результате которой уничтожили радиолокационную станцию российских оккупантов и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба ССО. Отмечается, что одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали, чтобы усиливать работу дронов разведки иранского производства "Мохаджер-6". Захватчики установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус работы такого беспилотника.

"Этот БпЛА противник применял для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины", – отметили в пресс-службе ССО. видео дня

Также оккупанты установили на платформе радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов "Нева-Б". Такая система может обнаруживать различные надводные объекты - от моторных лодок до кораблей. С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

"После тщательного планирования и подготовки, группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов. Спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота рф. Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки, объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и осуществила подрыв вражеской цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря", – отметили в пресс-службе Сил специальных операций.

Воины ССО взорвали РЛС оккупантов в Черном море/ скрин

Смотрите видео, как воины ССО взорвали РЛС оккупантов в Черном море:

Война в Украине

Ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец отмечал, что РФ бросила все силы на Авдеевку. Потеря контроля ВСУ над линией обеспечения ставит под угрозу не только саму Авдеевку, но и другие позиции к югу от нее.

Также ранее сообщалось, что в ВСУ назвали впечатляющее число уничтоженных кораблей РФ. Вооруженные силы Украины вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России.

Напомним, ранее стали известны новые детали уничтожения "Ивановца". Оператор дрона MAGURA рассказал подробности удара по ракетному катеру РФ в Черном море. Ликвидация российского ракетного катера "Ивановец" приведет к снижению возможностей Черноморского флота РФ, считают в британской разведке.

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