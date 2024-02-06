РФ бросила все силы на Авдеевку: аналитик признался, сколько ВСУ будут держать город

Потеря контроля ВСУ над линией обеспечения ставит под угрозу не только саму Авдеевку, но и другие позиции к югу от нее.

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Возможности ВСУ в Авдеевке зависят от логистики / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование объединенных сил ВСУ

Линия обеспечения, которая ведет к Авдеевке, сейчас является чрезвычайно важной. Вооруженные силы Украины смогут удерживать город, пока обеспечена бесперебойная работа транспортного коридора через Ласточкино. Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Авдеевку можно удерживать. Сегодня коксохим держит оборону и другие направления вокруг города тоже держатся. Главный вопрос на сегодня - обеспечение транспортного коридора через Ласточкино в Авдеевку. Ведь от логистики будут зависеть наши возможности удерживать город. Сейчас расстояние от зоны боевых действий до этого пути составляет более 1,5 км. Враг пытается все силы бросить именно на этот участок фронта", - подчеркнул Згурец.

По его словам, особенно важно удержать линию обеспечения для украинских военных в Авдеевке, поскольку любое перерезание этой линии может серьезно осложнить ситуацию на передовой. Згурец также подчеркнул, что потеря контроля над линией обеспечения украинских сил ставит под угрозу не только саму Авдеевку, но и другие позиции к югу от нее.

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"Если эта линия обеспечения будет перерезана и взята под плотный огневой контроль противника, то логистика для наших войск в Авдеевке значительно усложнится. Тогда могут возникнуть проблема для наших войск к югу от этой линии. Именно поэтому, все будет зависеть от сил и средств, которые будут добавлены для того, чтобы выбить противника с тех позиций, где они имели продвижение в последнее время", - отметил он.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, украинские войска продолжают активные действия на Авдеевском направлении, им удалось продвинуться на северо-восток от Невельского и на юго-запад от Авдеевки. ВСУ отбили 29 атак врага у Новобахмутовки и Авдеевки, а также 16 атак к югу от Тоненького, Первомайского и Невельского в Донецкой области, нанося захватчикам значительные потери.

Кроме этого, российские войска, вероятно, прорвались к Авдеевке в Донецкой области, используя плохие погодные условия, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Военный эксперт Михаил Самусь отметил, что оккупационные войска пытаются укрепить успехи и продолжают наступательные операции с разных направлений возле города Авдеевка.

Как сообщал Главред, оккупационным войскам России удалось продвинуться на трех направлениях в Донецкой области. Россияне продвинулись на восток от Тернов, на севере Авдеевки и возле Марьинки.

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