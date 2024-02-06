Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

РФ пошла в наступление на нескольких участках фронта на востоке Украины.

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Враг продвинулся в Донецкой области / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DeepStateUA, скриншот

Российские оккупационные войска сумели продвинуться на трех направлениях в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщениях аналитического ресурса DeepState в Telegram.

Аналитики пишут, что 5 февраля враг наступал на Белогоровку и Новомихайловку в Донецкой области.

видео дня

Уточняется, что РФ пошла в наступление в нескольких местах к югу от села Новомихайловка силами не менее 8 единиц военной техники. Украинские защитники смогли подбить один танк и 2 других единицы техники. Также оккупанты привлекли большое количество пехоты. Линия столкновения еще выясняется.

/ t.me/DeepStateUA

В районе Белогоровки российские войска пошли в наступление колоннами, используя не менее 20 единиц военной техники.

"Какую-то часть удалось подбить, но их пехота продолжает штурмовые действия у села. В ближайшее время должно появиться видео с поражениями техники там", — отметили аналитики.

/ t.me/DeepStateUA

Кроме того, аналитики сообщают, что оккупанты сумели продвинуться на трех направлениях в Донецкой области.

"Враг продвинулся восточнее Тернов, на севере Авдеевки и около Марьинки", - добавили в DeepState.

Что Говорят в Генштабе

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины отбили 20 атак врага неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 26 атак.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении. Как рассказал офицер ВСУ Юрий Федоренко, украинским бойцам на Бахмустком направлении удалось выбить оккупантов с некоторых позиций и удачно закрепиться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты изменили тактику под Бахмутом. Войска России на Бахмутском направлении перестали штурмовать Силы обороны Украины небольшими пехотными группами, они изменили тактику.

При этом, представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков сегодня нет. По его словам, на границе активно возводятся укрепления.

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