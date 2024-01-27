Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

Сейчас война продолжается в "онлайн-режиме". Скрыто перемещать силы и средства для обеих сторон практически невозможно, сказал Владимир Фитьо.

https://glavred.info/ukraine/est-li-ugroza-novogo-nastupleniya-okkupantov-na-harkov-v-vsu-otvetili-10536635.html Ссылка скопирована

В ВСУ говорят, что угрозы наступления РФ на Харьков сейчас нет / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков сегодня нет. По его словам, на границе активно возводятся укрепления.

"Сейчас война продолжается в так называемом онлайн-режиме. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", - сказал Фитьо в эфире канала Эспрессо.

Он отметил, что на границе "есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы".

видео дня

"Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", – утверждает представитель ВСУ.

Ситуация в Харьковской области

Россия может атаковать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей в ближайшие недели. Атаку на Харьковскую область оккупанты осуществят с целью отвлечения украинских войск от Купянского направления. Об этом сообщил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии и полковник Ээро Ребо.

Генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что у российских оккупантов есть планы по наступлению на Харьков, но они касаются отдалённой перспективы. Сначала россияне хотят занять более удобные оперативные позиции - прежде всего, Купянск, чтобы не только создать предпосылки для своего наступления, но и ухудшить наши оборонительные позиции Сил обороны Украины. А именно – вытеснить ВСУ на открытую местность, в поля или лесопосадки, затем задействовать бронетехнику и ракетные системы, а уже дальше продвигаться вглубь Харьковщины.

27 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий на Купянском направлении. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

Глава ОВА не исключает, что россияне могут возобновить более широкое наступление на Харьковскую область, поэтому местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.