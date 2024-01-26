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Оккупанты атакуют приграничье Харьковщины в ближайшие недели - Генштаб Эстонии

Руслана Заклинская
26 января 2024, 19:56
Россия попытается осуществить наступление на приграничье Харьковской области для того, чтобы отвлечь внимание военных ВСУ от Купянского направления.
Оккупанты атакуют приграничье Харьковщины в ближайшие недели - Генштаб Эстонии
РФ в ближайшие недели попытается атаковать приграничье Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Россия может атаковать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей в ближайшие недели. Атаку на Харьковскую область оккупанты осуществят с целью отвлечения украинских войск от Купянского направления. Об этом сообщил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии и полковник Ээро Ребо, пишет ERR.

По словам главы Генштаба Эстонии, Купянское направление находится под основным ударом российских войск. Наступлением на приграничье Харьковской области оккупанты хотят отвлечь внимание ВСУ.

Полковник Ребо отметил, что сейчас на Донецком направлении интенсивные бои происходят под Бахмутом, Авдеевкой и Донецком. Он подчеркнул, что российским войскам не удалось ни прорваться, ни помешать украинским силам в логистических операциях.

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"Совершенно очевидно, что основной упор в наступлении делается на Авдеевку, где, по сообщениям, путинские подразделения также были замечены как проводящие разведку и различные маневры внутри города. Но это не означает, что им удалось прорваться или что они препятствуют логистике украинских вооруженных сил", - сказал полковник.

Относительно других направлений боевых действий Ээро Ребо отметил, что на Запорожском направлении активные бои преимущественно происходят к югу от Великой Новоселки. Там продвижение не зафиксировано ни у одной из сторон.

По данным эстонского полковника, на Херсонском направлении украинские подразделения удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра. ВСУ связывают россиян, которые не смогли прорвать украинские позиции, несмотря на попытки наступления.

Наступление россиян на Харьков

Как сообщал Главред, Россия готовится перебросить оккупантов на границу с Украиной в трех своих областях: Брянской, Курской и Белгородской. ГУР получило информацию в результате перехвата телефонного разговора между двумя оккупантами.

Также оккупанты имеют планы наступления на Харьков, но это касается отдаленной перспективы, заявил генерал Николай Маломуж. Он пояснил, что сначала россияне хотят занять более удобные оперативные позиции, чтобы ухудшить оборонительные позиции украинских сил, а затем продвигаться вглубь Харьковщины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты постоянно атакуют Харьковскую область. Военный эксперт Евгений Дикий считает, что нет предпосылок для того, чтобы россияне прорвали линию обороны на Харьковщине.

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