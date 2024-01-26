Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

Россия хочет перебросить оккупантов на границу с Украиной в трех своих областях. Об этом сообщает Главное управление разведки.
Враг формирует отряды из пограничников. Их планируют перебросить на границу в Брянской, Курской и Белгородской областях.
Такую информацию разведка получила во время перехвата телефонного разговора между двумя оккупантами, которые сейчас проходят "службу" на территории оккупированной Абхазии. Это обсуждали кадровики Сухумского пограничного отряда - капитан Юсибов и прапорщик Зимсков. Они проходят службу на пограничной заставе города Очамчире.
Оккупанты лично обсуждали формирование списков для отправки на российско-украинскую границу на постоянной основе.
"Живем одним днем, перспектив нет ни у кого", - говорил Юсибов.
Смотрите видео о переброске российских подразделений на украинскую границу:
Война в Украине
26 января стало известно о том, что Силы обороны Украины продвинулись на трех участках фронта. Украинская армия продвинулась на юго-запад от оккупированного россиянами Донецка в направлении Роботино Запорожской области, считают американские аналитики.
Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что украинские военные выбили оккупантов и захватили новые рубежи в Запорожье. Федоров также уточнил, что украинские защитники отбили три атаки врага на юго-восток от Роботино на Запорожье.
Впоследствии в МВА рассказали о переломе в боях за Авдеевку. По словам главы Авдеевской МВА, россияне используют тактику заградительных отрядов среди большого количества так называемых отказников. Он считает, что в ближайшее время противник будет штурмовать Авдеевку и будет пытаться направить туда всё больше и больше сил.
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