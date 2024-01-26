РФ 'прогрызает' оборону: в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников

В Авдеевке российской армии удалось навязать ВСУ бои на южной окраине города.

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ВСУ обороняют Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com/poroshenko

В Авдеевке Донецкой области российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить нескольких украинских "опорников", однако основную задачу по выходу к главной трассе снабжения и окружению города РФ выполнить так и не смогла.

"В начале недели ситуация в районе Авдеевки для ВСУ ухудшилась. Российской армии удалось вгрызться в украинскую оборону с юга, выдавив ВСУ из опорных пунктов в районе "Царской охоты" и завязав бои на южной окраине города. Эта часть Авдеевки застроена малоэтажными частными домами, которые под огнем артиллерии постепенно превращаются в руины и не могут долго помогать обороняющимся", — говорится в материале ВВС.

Уточняется, что в результате постоянных боев увеличивается так называемая "серая" зона. Вместе с тем украинским защитникам удалось провести успешные контратаки на юге Авдеевки и оттеснить наступающие российские части.

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"Обе стороны подтягивают резервы, ожесточенные бои продолжаются, говорить об их результате сейчас рано. Ключевое значение для обороны Авдеевки имеет микрорайон "9-й квартал", куда пытаются прорваться российские штурмовые подразделения. Это комплекс 9-этажных домов, захват которых будет равносилен занятию господствующих высот", — отмечается в сообщении.

Авторы не исключают, что командование ВС РФ попытается развить успех на юге Авдеевки и, возможно, предпримет новую попытку массированного штурма южных окраин.

Что говорят в ВСУ

На Таврическом направлении за прошедшие сутки наблюдалась активизация противника на всех направлениях, враг пытается искать слабые места в украинской обороне, сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Сейчас враг сейчас пытается найти какую-то "слабину" и долбит нашу оборону на разных направлениях. Скажу так, что даже не Авдеевское направление вчера было самым активным. Враг активизировался вчера на всех направлениях, но везде своя интенсивность", - сказал Штупун в эфире телемарафона в пятницу.

Он напомнил, что на Авдеевском направлении было отбито 16 атак за прошедшие сутки, а на Марьинском - было аж 25 попыток врага продвинуться вперед.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве,с началом штурма россияне начали буквально "душить" Авдеевку с трех сторон. При этом на первом этапе ВСУ справились с отражением атак и даже сумели усилить позиции.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

Как ранее сообщалось, Авдеевка под угрозой захвата. Если РФ захватит Авдеевку, враг может пойти дальше, говорит Игорь Тимощук.

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