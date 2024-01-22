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"Это был шок": РФ окружила Авдеевку и "душит" с трех сторон – боец ВСУ

Алексей Тесля
22 января 2024, 12:41обновлено 22 января, 13:35
После захвата оккупантами террикона изменилась логистика ВСУ, рассказал Игорь Тимощук.
ВСУ
ВСУ сдерживают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве, рассказал Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук.

"Это был для меня, если честно, шок. Не потому, что они просто начались, а начались с какой массой. В четыре утра нас подняли. И первый штурм был в сторону знаменитого Авдеевского террикона. Такое количество вражеской техники, вражеского личного состава повергло в шок. Мы были готовы, знали об их намерениях. Но мы не были готовы, возможно, что именно такое количество пойдет", — говорит военный в интервью ТСН.

Он рассказал, что с началом штурма россияне начали буквально "душить" Авдеевку с трех сторон. При этом на первом этапе ВСУ справились с отражением атак и даже сумели усилить позиции.

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"Артиллерия нашей и соседних бригад, находившихся по левому и правому краю, остановили первый штурм. Мы удержали Авдеевку, мы и дальше ее удерживаем. И скажу честно, было не то, что удивительно… через восемь дней он снова повторился. Опять же мы с силами такими же. А они по своим трупам просто проходили", - пояснил украинский защитник.

Вместе с тем он говорит о том, что после захвата оккупантами террикона изменилась логистика, точность завоза, подвоз боекомплекта, личного состава, который теперь приходится перебрасывать ночью.

"В период зимы ночи в Авдеевке очень холодные. Если раньше можно было там пять дней отстоять на позициях, сейчас это проблематично", — добавил Тимощук.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, успехи российских оккупационных сил на Авдеевском направлении могут привести к решению Генштаба ВСУ вывести войска из города. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, вывод может произойти уже в ближайшие дни.

Также руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не позволит им получить стратегическое преимущество. Падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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Авдеевка ВСУ война России и Украины
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