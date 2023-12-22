Угроза падения Авдеевки: в Генштабе Эстонии озвучили тревожный прогноз

В Генштаб Эстонии оценили последствия от захвата россиянами населенного пункта Авдеевка.

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Российские войска могут захватить поселок Марьинка к югу от Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Facebook

По оценке полковника Тармо Кундла, начальника оперативного отдела Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии, Россия в Украине активизирует свои действия в позиционной войне и может захватить несколько небольших населенных пунктов. Однако это не позволит российским войскам получить преимущество на стратегическом уровне, пишет ERR.ee.

Он сообщил, что войска Российской Федерации продолжают наступление на всем фронте и совершили продвижение в селах к северу и к югу от города Авдеевка. По его словам, падение Авдеевки возможно, но это также зависит от решений, которые примет Украина - продолжать сопротивление или отступить.

"Город пока еще не окружен. Даже если российским войскам удастся захватить этот город, это будет тактическая победа, которую хорошо представить общественности, но большого оперативного успеха она не даст. Маловероятно, что в ближайшее время Российская Федерация сможет захватить большие территории в Донецкой области", - сказал Кундла в пятницу на еженедельном брифинге в Министерстве обороны. видео дня

Кроме того, Кундла подчеркнул, что если Украина решит оставить Авдеевку, чтобы сохранить свои силы, это не будет имеет негативных последствий для украинских войск, поскольку они уже подготовили новые оборонительные позиции к западу от города.

Он добавил, что в ближайшие недели российские войска могут захватить поселок Марьинка к югу от Авдеевки.

Также стоит отметить, что по украинским данным, за последние два месяца в Донецкой области погибло около 25 000 российских солдат, из которых 80% - во время боев под Авдеевкой.

Эти тяжелые потери вынудили Россию впервые вводить в бой подразделения, находившиеся за границей.

"Это примечательно и указывает на попытку восполнить таким образом потери", - сказал Кундла.

По его словам, российские войска также пытались вернуть утраченные летом территории на юге в районе Орехово, но не имели успеха. Украинским военным также удается удерживать позиции, занятые на восточном берегу Днепра.

"В общем, война на истощение продолжается, Россия владеет инициативой, и ее подразделения ценой больших потерь добиваются тактических успехов на некоторых участках фронта. Но это не приведет к оперативному успеху", - подытожил Кундла.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продолжают продвижение на Купянском направлении и отражают контратаки возле Авдеевки. За последнее время украинские войска отбили по меньшей мере 17 атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

Под Авдеевкой вражеские силы не уменьшают активность. Российские оккупанты совершили 2 ракетных и 25 авиационных ударов, а также провели 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Оккупанты начали новую волну атак на Авдеевку. Русская армия изменила свою тактику, активно концентрируясь на отдельных направлениях, переходя к концентрации личного состава и техники для атак.

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