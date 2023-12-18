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ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки - ISW

Анна Ярославская
18 декабря 2023, 07:49
Украинские силы отбили по меньшей мере 17 атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.
ВСУ, война
Украинские войска недавно продвинулись в районе Синьковки / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские военные продолжают вести наступательные и оборонные операции на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным Генштаба Украины, российские оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении вблизи Синьковки, Стельмаховки, восточнее Петропавловки, в направлении Лимана возле Макеевки и восточнее Тернов.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ также безуспешно атаковали к западу от Ягодного, передает ISW.

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Геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении.

В Донецкой области 16 декабря войска РФ наступали возле Веселого, Раздолевки и Сакко и Ванцетти (15 км северо-восточнее Бахмута), сообщил российский источник.

Российское МО утверждало, что 17 декабря украинские силы атаковали вблизи Бахмута в районе Ивановского, Клещиевки и Северного.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись северо-западнее Хромового и в Курдюмовку.

Карты боев - Институт изучения войны
Карты боев - Институт изучения войны / understandingwar.org

В Генштабе Украины сообщили, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Кроме того, 17 декабря российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты якобы добились незначительных успехов вблизи Степного.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на город колонной, в которой было до 10 единиц бронетехники, украинские силы уничтожили примерно половину.

Он добавил, что мощные удары российских FPV дронов препятствуют поставкам на украинские позиции.

Украинские войска 17 декабря контратаковали под Авдеевкой. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвигались к востоку от Невельского.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы полностью контролируют всю Марьинку. ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Контрнаступление ВСУ

Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Как сообщает Welt, Украина планирует контрнаступление, которое может быть уже таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.

В случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий. Об этом заявила глава временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам мониторинга поставки оружия Александра Устинова.

Тем временем военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что у российских оккупантов есть приоритетная цель на зимний период. Сейчас они возобновили атаки на Лимано-Купянском направлении. Враг пытается создать изюмскую группировку.

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