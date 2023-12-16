Украина готовит наступление по "плану Залужного": СМИ узнали сроки и детали

Киев имеет доступ к подавляющему большинству вооружений, которые либо поставил Запад, либо Украина их не получила, пишут немецкие журналисты.

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Следующее контрнаступление должно стать таким, каким планировал его Залужный - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Facebook В. Залужного

Украина планирует на следующий год новое контрнаступление, которое может быть уже таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.

В материале немецкого издания Welt говорится о том, что Украина готовит контрнаступление, которое должно быть таким, каким Залужный планировал его на лето. Запад колеблется с поддержкой, однако, судя по всему, Киев готовит новый план.

"Многие забывают, что большинство танков и бронетранспортеров все еще есть, и что много обещанного вооружения все еще поставляется", - считает немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. видео дня

Речь идет, к примеру, о 200 немецких танков Leopard 1, из которых лишь 30 прибыли в Украину.

Кроме того, в статье говорится, что у Украины до сих пор есть доступ к более чем 95% всех систем вооружений, которые были поставлены Западом, но не использованы в рамках контрнаступления.

Также в материале утверждается, что главнокомандующий ВСУ Залужный никогда не был сторонником наступления без поддержки с воздуха и согласился на его проведение только "по политическим мотивам", однако впоследствии "большое контрнаступление", которое должно было привести войска в Мелитополь и Бердянск, отменили.

Подчеркивается, что Залужный, решив проводить атаки с задействованием небольших пехотных подразделений, сохранил больше жизней своих солдат, большинство западных систем вооружений и выиграл время.

Напомним, журналисты Welt считают, что перспективным направлением удара Украины может стать левобережье Херсонской области, где ВСУ удерживают плацдарм. Если армия получит истребители, вертолеты и дроны, могут появиться возможности для прорыва к Крыму, до которого там 60 километров.

Контрнаступление ВСУ

Американский генерал Давид Петреус назвал три причины срыва контрнаступления ВСУ. Бывший глава ЦРУ считает, что прорыва не произошло из-за ошибок, которые допустил Запад. Союзники не дали Украине достаточного количества вооружений и недооценили "оборону" захватчиков на оккупированном юге.

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году, считают журналисты The Wall Street Journal. В материале указывается, что РФ не отказалась от своих планов оккупировать украинское государство и оказывает давление. В таких условиях силы обороны Украины могут быть вынуждены перейти в оборону.

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