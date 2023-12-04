Бывший глава ЦРУ разнес Запад и назвал три причины срыва контрнаступления ВСУ

Украина не смогла добиться прорыва при контрнаступлении, на который все надеялись, из-за неправильных действий Запада, считает генерал США Давид Петреус.

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Для прорыва на юге Украине нужно было раньше дать западные танки и авиацию - Петреус / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео АрміяInform, DeepState

Силам обороны Украины не удалось провести прорывное контрнаступление летом-осенью из-за ошибок Запада. Страны-союзники Киева не дали ВСУ достаточного количества вооружений, недооценили "оборону" россиян и слишком слабо отреагировали на оккупацию Крыма в 2014 году. Об этом заявил генерал-майор армии США, бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус.

Как сообщает Bild, в интервью BBC он раскритиковал западные страны и заявил, что они виноваты в срыве контрнаступательной операции ВСУ, поскольку не предоставили украинской армии достаточного количества вооружений.

По словам генерала, было допущено три ошибки.

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Украине не хватило вооружений

Во-первых, Украина "не смогла добиться прорыва, на который все надеялись", так как войскам не хватило вооружений. Танки из США были получены слишком поздно по причине споров в Пентагоне. Истребителей также не дали, а в таких условиях современное наступление невозможно.

В НАТО недооценили "оборону" войск РФ

"Наша военная доктрина гласит, что для прорыва обороны, которую мы видели на юге (Украины), необходимо преимущество в воздухе и многое другое", - отметил Петреус.

Также он подверг критике НАТО, в котором недооценили "оборонительные" редуты, которые российские оккупанты выстроили перед контрнаступлением ВСУ.

"Я не думаю, что кто-либо распознал глубину минных полей или оценил то, что Россия правильно выстроила оборону", - отметил Петреус.

Запад слабо отреагировал на аннексию Крыма в 2014 году

Кроме того, он добавил, что слабая реакция на аннексию Россией Крыма в 2014 году сыграла свою негативную роль в последующих событиях.

"Я думаю, что одна из причин, почему Владимир Путин думал, что сможет уйти от ответственности за вторжение на Украину, в том, что мы не приняли достаточных мер после оккупации Крыма", - подчеркнул Давил Петреус.

Контрнаступление ВСУ

Ситуация на фронте зашла в тупик, контрнаступление ВСУ невыгодно Украине, написали журналисты The Wall Street Journal. Как утверждают журналисты, Киев уступает Москве по всем основным ресурсам, поэтому было принято решение, что оборона выгоднее, чем наступление.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вошла в новую фазу войны. По его словам, контрнаступление ВСУ не принесло тех результатов, которых ждали, потому что западный мир не предоставил Киеву достаточного количества вооружений.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что мешает контрнаступлению ВСУ. Как рассказал он в интервью Главреду, если бы Запад снял запрет на удары своим оружием по территории России, Украина уже смогла бы провести операцию и через Белгородскую области зайти в тыл российских оккупантов в Луганск.

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