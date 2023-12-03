"Могли зайти в тыл врага на Луганщину": эксперт объяснил, что мешает контрнаступлению ВСУ

Украине не стоит опускать руки. Нужно вести диалог по расширению собственного потенциала.

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Запад до сих пор боится эскалации, считает Александр Мусиенко / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Странам Запада стоило бы убрать запреты по применению на территории страны-агрессора России определенных видов вооружений, которые поставляются Украине. Такое решение могло бы расширить возможности ВСУ.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я вообще считаю, что если бы наши партнеры не были против использования западного оружия по территории РФ, летом этого года мы могли провести операцию не только на юге. У нас была перспектива провести фланговую операцию с заходом в тыл врага на Луганщину через Белгородскую область. РДК и Легион Свобода России уже фиксировали, что граница на Белгородщине практически не была прикрыта. Сейчас участки уже прикрыли и реализовать операцию труднее", - сказал он.

Эксперт объяснил, что Запад до сих пор боится эскалации.

"Ключевая позиция западных партнеров, согласно которой Россию не стоит раздражать, потому что у Москвы есть ядерное оружие и она им угрожает, к сожалению, лишает нас возможностей. Впрочем, это не указывает на то, что нам надо опустить руки и не вести диалог по расширению собственного потенциала, благодаря которому мы будем способны уничтожать и уменьшать возможности врага и быстрее завершить войну", - отметил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду:

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил: что летнее контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения. Сейчас война Украины и России находится на новом этапе: ожидается, что зима осложнит боевые действия.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина не смогла достичь того прорыва, на который все надеялись во время летнего контрнаступления. По его словам, причиной этому стали задержки в предоставлении военной помощи от Запада.

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