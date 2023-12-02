В летнем контрнаступлении ВСУ не было прорыва: экс-глава ЦРУ назвал причины

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина не смогла достичь того прорыва, на который все надеялись во время летнего контрнаступления. По его словам, причиной этому стали задержки в предоставлении военной помощи от Запада.
"2023 год стал годом, когда все наблюдали, удастся ли достичь прорыва любой из сторон. Почему Украина оказалась в такой ситуации? Мы видели задержки с предоставлением им (военной техники), наши танки только недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решение о кассетных боеприпасах, которые могли быть очень полезны, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и наконец самолеты современного образца", — цитирует Петреуса Голос Америки.
Экс-глава ЦРУ также указал на ошибки Запада, которые частично привели к войне в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин решил, "что ему удастся избежать ответственности за мощное вторжение в Украину, поскольку мы не сделали достаточно после оккупации Крыма".
"Мы вышли из Афганистана, он (Путин, - ред.) это видел. Мы не имели стратегического терпения и так далее. Вот почему, я думаю, что президент Байден неоднократно заявляет, что мы должны помочь Тайваню", — добавил Петреус.
Контрнаступление ВСУ
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус завил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины чрезвычайно сложное, ведь россияне соорудили прочную оборону. К тому же минные поля простираются значительно глубже, чем ожидалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Associated Press, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения. Сейчас война Украины и России находится на новом этапе: ожидается, что зима осложнит боевые действия.
Издание The Economist опубликовало статью под названием "Путин сейчас, похоже, выигрывает войну в Украине". Автор статьи отмечает: у России впервые появились реальные шансы на победу в войне в Украине. Не в последнюю очередь это произошло благодаря нерешительности Запада в вопросе оказания помощи Киеву и отсутствия стратегического видения. Российский диктатор Владимир Путин может сохранять свой режим у власти еще много лет, и угроза агрессии никуда не исчезнет.
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