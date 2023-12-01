У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

На данный момент военное противостояние в Украине превратилось в войну защитников, и "она может продолжаться много лет".

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Владимир Путин может выиграть войну в Украине - The Economist / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

У страны-агрессора России впервые появились реальные шансы на победу в войне в Украине. Не в последнюю очередь это произошло благодаря нерешительности Запада в вопросе оказания помощи Киеву и отсутствия стратегического видения. Российский диктатор Владимир Путин может сохранять свой режим у власти еще много лет, и угроза агрессии никуда не исчезнет. Об этом пишет издание The Economist.

Как пишет автор статьи, причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что она зависит от выносливости, а не захвата территорий, поскольку ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с земли, которую они в настоящее время контролируют.

На данный момент военное противостояние в Украине превратилось в войну защитников, и "она может продолжаться много лет".

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"Однако фатализм, самодовольство и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Западу необходимо срочно избавиться от летаргии ради себя и ради Украины", — пишет The Economist.

В The Economist вышла статья под названием "Путин сейчас, похоже, выигрывает войну в Украине" / скриншот

Издание отмечает, что в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов. Армия РФ разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений, а также потому, что Путин спокойно относится к ужасным потерям в своей армии.

Простым россиянам, возможно, не нравится война, но они к ней привыкли.

"Элита усилила контроль над экономикой и зарабатывает много денег. Путин может позволить себе выплатить пожизненную зарплату семьям тех, кто воюет и умирает", — пишет The Economist.

"Путин получил беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи... Турция и Казахстан стали каналами поставок товаров, питающих российскую военную машину. Западная схема по ограничению доходов от российской нефти путем ограничения цены на нефть на уровне $60 за баррель провалилась, поскольку параллельная торговая структура возникла за пределами досягаемости Запада. Цена нефти марки Юралс из России составляет $64, что почти на 10% выше начала 2023 года", — говорится в статье.

Кроме того, хотя западные правительства утверждают, что они как никогда преданы Украине, опросы по всему миру показывают, что многие в этом сомневаются. Один из европейских политиков выразил мнение, что поддержка Украины в будущем будет фрагментированной.

"До 2025 года Путин может начать испытывать напряжение от ведения войны. Россияне могут все больше возмущаться принудительной мобилизацией, инфляцией и перенаправлением социальных расходов на армию. Однако просто надеяться, что его режим развалится, бессмысленно. Он может оставаться у власти в течение многих лет, и если он это сделает, он будет угрожать войной, потому что это оправдание его для внутренних репрессий и страданий его собственного народа", — говорится в статье.

Издание отмечает, что планирование обороны Европы должно быть направлено на то, чтобы Путин не почувствовал ее слабость.

"Лучшим способом сдержать Путина было бы, если бы Европа продемонстрировала свою решимость, показав прямо сейчас, что она полностью благосклонна к процветающей, демократической, ориентированной на Запад Украины", — резюмирует автор.

Война в Украине - прогнозы

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной до результатов выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимного чиновника из Государственного департамента США.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал собеседник.

Ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина рискует невольно оказаться втянутой в мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если западные партнеры не обеспечат украинцев необходимым количеством вооружения для борьбы с оккупантами.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине и экс-посол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер призвал принять Украину в Альянс, несмотря на то, что идет война. По его мнению, это пошлет российскому диктатору сигнал, что продолжение агрессии не имеет смысла.

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