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"Лидеры сомневаются": Волкер назвал условие завершения войны в Украине

Анна Ярославская
1 декабря 2023, 08:19
Экс-спецпредставитель Госдепа США призвал принять Украину в НАТО, пока продолжается война.
Курт Волкер, Йенс Столтенберг, война
Курт Волкер считает, что Украину уже сейчас нужно принять в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине и экс-посол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер призвал принять Украину в Альянс, несмотря на то, что идет война. По его мнению, это пошлет российскому диктатору сигнал, что продолжение агрессии не имеет смысла.

Волкер упрекнул лидеров стран НАТО в том, что они сомневаются в решении принять Украины в Альянс потому, что волнуются только себя, а также об эскалации, передает Эспрессо.

"Но, к сожалению, заняв такую позицию, они только мотивируют Путина продолжать войну. Я считаю, что мы должны делать обратное. И должны послать Путину сигнал, что нас не остановить, а в том, что он будет продолжать войну, нет смысла", – сказал Волкер.

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Экс-спецпредставитель Госдепа призвал принять Украину в НАТО, пока продолжается война.

Как сообщал Главред, ранее Курт Волкер похвалил контрнаступление ВСУ. Он заявил, что критика не оправдана. По его словам, Украина уже сделала достаточно успешные шаги, и эта тенденция будет продолжаться.

Также Волкер говорил о том, что западные страны должны продолжать предоставлять Украине военную и экономическую помощь для борьбы со страной-агрессором Россией. Сейчас нужно думать не о том, во сколько обходится один день войны, а о том, какую цену заплатят украинский народ и союзники, если Украина проиграет.

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