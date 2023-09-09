"Критика неоправдана": Волкер похвалил контрнаступление ВСУ

ВСУ вывели из строя российские линии поставки боеприпасов, топлива, продовольствия, мосты, дороги. И эта тенденция будет продолжаться.

https://glavred.info/ukraine/kritika-neopravdana-volker-pohvalil-kontrnastuplenie-vsu-10499287.html Ссылка скопирована

Курт Волкер высказался о контрнаступлении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что критика контрнаступления ВСУ неоправдана. По его словам, Украина уже сделала достаточно успешные шаги, и эта тенденция будет продолжаться.

Волкер отметил, что Силы обороны Украины вывели из строя российские линии поставки боеприпасов, топлива, продовольствия, мосты, дороги. Эти действия на фронте делают все более сложным для России содержание своих войск и проведение ротации, передает Суспільне.

"То, что сделала Украина, я считаю достаточно успешным, – вывела из строя российские линии поставок боеприпасов, топлива, продовольствия. Мосты, дороги. Это делает все более сложным для РФ содержание своих войск, проведение ротации", – сказал он.

видео дня

"Также есть давление на многих участках фронта, так что России приходится защищать больше территории. Она не может сосредоточиться на одном участке. Украина очень осторожно относится к защите своих солдат, поэтому она очень методично и медленно проходит через минные поля, чтобы не потерять своих солдат", - сказал Волкер.

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине отметил, что даже при нынешних обстоятельствах ВСУ продвинулись на несколько километров и преодолели некоторые из первых линий обороны.

"Я думаю, что мы увидим продолжение этой тенденции. Я считаю, что критика не оправдана. Реальность такова, что украинское контрнаступление продвигается методично и хорошо", — резюмировал Волкер.

Контрнаступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно отозвался о ходе украинского контрнаступления и подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине оружием. Госсекретаря чрезвычайно "поразила храбрость и стойкость украинского народа". В разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой Блинкен заметил "хороший прогресс" контрнаступления ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия и продвигаются вперед.

Директор аналитического отдела разведывательного управления Министерства обороны США Трент Мол сообщил, что успехи ВСУ позволяют предположить "реалистичную возможность" прорыва остальных линий обороны российских войск до конца 2023 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.