ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

После трех месяцев медленного прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты.

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ВСУ смогут прорвать линии обороны оккупантов до конца года / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 14 отдельная механизированная бригада

Директор аналитического отдела разведывательного управления Министерства обороны США Трент Мол сообщил, что успехи ВСУ позволяют предположить "реалистичную возможность" прорыва остальных линий обороны российских войск до конца 2023 года.

Как отметил Трент Мол в интервью The Economist, что после трех месяцев медленного прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты.

"Если бы мы говорили об этом две недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонительный пояс... на самом деле довольно значительный", - заявил Мол. видео дня

По его словам, DIA будет следить за признаками того, что страна-агрессор Россия может продолжать поставлять артиллерийские боеприпасы на линию фронта и сохранять лидерство на местном уровне.

В США признают, что американские и украинские чиновники не смогли оценить глубину российской обороны и то, насколько трудно Украине будет пробить ее с помощью бронетехники. Украинские генералы рассказали газете Guardian, что 80% усилий России было направлено на развитие первой и второй линии обороны. Но Мол предостерегает, что значительная часть русских подкреплений остается на третьей линии.

Трент Мол также отметил, что недавние успехи Украины являются "значительными" и дают ее силам "реалистичную возможность" - если говорить на языке разведки, то с вероятностью 40-50% - прорвать оставшиеся российские рубежи до конца года. Но он предупреждает, что ограниченность боеприпасов и ухудшение погоды сделают это "очень сложным".

В то же время внимание разведывательной общности США уже переключается на следующий боевой сезон. DIA считает, что если Украина сможет расширить выступление вокруг Работиного, удержать свои позиции и обеспечить поставки боеприпасов, она будет хорошо подготовлена к новому прорыву в 2024 году.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки. В течение суток под Бахмутом было уничтожено около 170 оккупантов. Не менее горячо сейчас и на Марьинском направлении.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны имеют частичный успех при Бахмуте. Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском направлении, уничтожать врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

ВСУ наступают на юге и прорвали оборону РФ. Спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук раскрыл, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

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