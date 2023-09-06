ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки

В течение суток под Бахмутом было уничтожено около 170 оккупантов. Не менее горячо сейчас и на Марьинском направлении.

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ВСУ идут вперед / коллаж Главреда. Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

На Бахмутском направлении идут жестокие бои, враг продолжает бить из всех видов артиллерии, применяя армейскую и тактическую авиацию. За минувшие сутки было осуществлено около 60 обстрелов позиций наших защитников из разных калибров и артиллерийских систем.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, враг продолжает идти в безуспешные штурмы. За минувшие сутки произошло около 10 попыток оккупантов атаковать.

"На южном фланге Бахмута противник несет потери в живой силе и технике и продолжает с боями отходить. В частности, наши военные имеют успехи на Клещиевском направлении - метр за метром освобождая территорию от оккупантов", - сказал Евлаш. видео дня

В Клещиевке сейчас идут городские бои. Наши защитники занимают рубежи, выгодные для дальнейшего продвижения, чтобы мы могли наносить огневое поражение противнику.

В течение суток уничтожены около 170 оккупантов, техника и танки РФ. По словам Евлаша, противник в панике - ищет выход из этой ситуации.

Успехи на Бахмутском направлении подтверждает и майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"На Бахмутском направлении наше подразделение выбило россиян с нескольких позиций. На подкрепление подразделениям врага был отправлен "Ахмат". Быстро прибежали, а еще быстрее оттуда убежали", - поделился военный.

Ситуация на других участках фронта

В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях. Там враг совершает один из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль, заметила замминистра обороны Анна Маляр.

Война в Украине - последние новости

Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины. Так, недавно защитники освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило им прорвать первую линию обороны оккупантов.

5 сентября, по информации Института изучения войны, ВСУ добились успеха к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также продвинулись в районе Работино и северо-западнее Вербового.

В разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен отметил "хороший прогресс" контрнаступления ВСУ.

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