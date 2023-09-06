ВСУ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW раскрыли детали

Украинские войска 5 сентября вели наступательные действия на Бахмутском направлении.

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ВСУ 5 сентября продвинулись на нескольких направлениях / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

Силы обороны Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клещеевки. Также продвинулись в районе Работиного и к северо-западу от Вербового. Об этом говорится в свежем отчете института изучения войны.

Украинские войска 5 сентября вели наступательные действия на Бахмутском направлении. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы преуспели к югу от Андреевки, говорится в отчете ISW.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что украинские войска продвигаются в районе Клещеевки.

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Российский "военкор" утверждал, что украинским войскам удалось продвинуться в западную часть Клещеевки и взять под контроль неопределенный участок дороги, проходящей через населенный пункт.

Ситуация на Донбассе - карты ISW / Фото: understandingwar.org

Украинский Генштаб заявил, что украинские войска отразили неудачные атаки России севернее Клещеевки. Несколько российских "военкоров" утверждали, что продолжаются позиционные бои вблизи Берховского водохранилища.

Российские войска 5 сентября проводили наступательные операции юго-западнее города Донецка и не делали никаких заявленных или подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российская армия продолжала безуспешные наземные атаки вблизи Марьинки.

Российские "военкоры" утверждали, что 5 сентября украинские войска увеличили темп наступательных действий и незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. Они сообщили, что украинские силы совершили обстрелы позиций российской 37-й мотострелковой бригады.

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские силы захватили неопределенные российские позиции в районах Новодонецкого и Новомайорского.

Ходаковский также утверждал, что мощный украинский артиллерийский огонь юго-восточнее Великой Новоселки снижает моральный дух россиян и снижает эффективность российских минных полей в этом районе, поскольку российские саперы не могут установить больше мин.

Военный блоггер из РФ сообщил, что российские силы нуждаются в усилении контрбатарейных возможностей для борьбы с украинской артиллерией.

Российские источники также утверждали, что бои продолжаются вблизи Старомайорского и Урожайного.

Российский "военкор" заявил, что 5 сентября войска РФ совершили неудачную контратаку вблизи Приютного на границе Донецко-Запорожской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские войска продвигались к северо-западу и югу от Работиного и к северо-западу от Вербового.

Российский военкор утверждал, что украинские войска сохраняют позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но российские силы якобы стабилизировали ситуацию возле Голой Пристани.

Он заявил, что украинские силы высадили две небольшие группы по 20 человек личного состава возле Антоновского моста и что украинская группировка из 10 человек удерживает позиции вблизи Подстепного (около 12 км к востоку от Антоновского моста). Другой "военкор" из РФ утверждает, что ситуация у Антоновского моста становится все более напряженной.

Ситуация на южном фронте - карты ISW / Фото: understandingwar.org

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей в оккупированной западной части Запорожской области и перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа. По данным ISW, украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и препятствиями "зубы дракона", которые являются частью российской обороны.

Военный обозреватель Юлиан Репке сообщил, что ранее российская армия более года имела огневое преимущество по всему фронту, однако картина начала резко меняться в пользу ВСУ.

По его словам, сейчас именно украинская армия накрывает скопление российских войск артиллерийским огнем. Этому способствуют не только более 400 155-миллимитровых артиллерийских орудий, предоставленных западными странами, но и переданные США в больших количествах кассетные боеприпасы.

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