ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона" - ISW

Украинские силы продвинулись к позициям, которые находятся к востоку от противотанковых рвов РФ, являющихся частью трехслойной обороны к западу от Вербового.

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ВСУ обстреливают тяжелой артиллерией российские позиции / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода,

Вооруженные Силы Украины расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей в оккупированной западной части Запорожской области и перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

По данным ISW, украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и препятствиями "зубы дракона", которые являются частью российской обороны.

Аналитики ISW не готовы оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку отсутствует украинская тяжелая техника в этих районах.

видео дня

Видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", являющихся частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.

Карта deepstatemap.live / deepstatemap.live

Геолокационные данные указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому. Кроме этого, украинские силы продвинулись к российским оборонительным позициям между Роботиным и Новопрокоповкой.

Ситуация на Запорожском направлении / understandingwar.org

Украинские военные, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки. Там проводятся пехотные атаки, идет обстрел тяжелой артиллерией российских позиций, находящихся в глубине и к югу от этого рубежа.

Развертывание украинской тяжелой техники и значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве этой российской оборонительной линии, так и о попытке расширить этот прорыв.

Ситуация на фронте - последние новости

У российских оккупантов нет ресурса захватить Работино снова. Силы обороны могут расширять освобожденный участок для того, чтобы идти в направлении Токмака Запорожской области.

Как пишет американское издание The New York Times, ВСУ могут взять Токмак в кольцо. Даже если вытеснить россиян из города сразу не получится, будет перерезана железнодорожная ветка, обеспечивающая войска оккупантов.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты неспособны быстро и полноценно восстановить и эксплуатировать логистические пути для перевозки тяжелой техники, вооружения и боеприпасов из-за повреждения мостов, пораженных Силами обороны Украины.

Военный обозреватель Юлиан Репке сообщил, что ранее российская армия более года имела огневое преимущество по всему фронту, однако картина начала резко меняться в пользу ВСУ.

По его словам, сейчас именно украинская армия накрывает скопление российских войск артиллерийским огнем. Этому способствуют не только более 400 155-миллимитровых артиллерийских орудий, предоставленных западными странами, но и переданные США в больших количествах кассетные боеприпасы.

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