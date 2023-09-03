ВСУ прорываются вперед на Запорожье: в ISW назвали направление

Продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений.

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ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении.

В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей. Об этом идет речь аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

Подчеркивается, что по данным Генштаба ВСУ, украинские войска проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении.

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"Российские милблогеры, которые недавно утверждали, что российские войска удерживают позиции в южной части Работино, заявили, что российские войска отошли с южной окраины населенного пункта на неопределенные позиции дальше на юг", - уточняют военные аналитики.

Они пишут, что российские войска разбрасывают на заминированных полях легковоспламеняющиеся вещества и поджигают их с помощью гранат с беспилотников, пытаясь помешать усилиям по разминированию.

Также приводится мнение командира разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга о том, что украинские артиллерийские возможности "равны или даже лучше", чем у российских сил, и они смогли оттеснить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не давая им возможности поддерживать российские войска.

"Это наблюдение не является универсальным по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под мощный российский артиллерийский огонь, который корректируется российскими беспилотными летательными аппаратами", - говорится в отчете ISW.

Гросберг также заявил, что с июля украинские силы успешно выводят из строя российские артиллерийские радары. Аналитики при этом напомнили, что российские источники неоднократно высказывали беспокойство с середины июля относительно отсутствия у России контрбатарейной артиллерии, особенно на юге Украины.

Карта боевых действий / understandingwar

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться. Силы обороны Украины вышли на главную линию "обороны" российских войск на Мелитопольском направлении, рассказали аналитики Минобороны Британии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового. Украинская армия планирует "поставить" в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

Украинцы снова превзошли ожидания, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя контрнаступление ВСУ. Как полагает Столтенберг, ВСУ способны прорваться через некоторые "оборонительные" линии оккупантов.

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