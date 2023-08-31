Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал положительную оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины, отметив, что украинцы превосходят ожидания.
По его словам, украинские военные успешно оттесняют российских оккупантов, постепенно выбивают противника с его позиций и способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны захватчиков.
"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это означает, что они оттесняют россиян и способны прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям, и поэтому сейчас еще важнее поддерживать их (ВСУ – ред.)", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили север, Киев, восток, Харьков, территорию на юге, Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", - добавил генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что "это ожесточенная борьба, тяжелая борьба, и это нелегкий путь к победе для украинцев, но они добиваются успехов, которые набирают обороты".
Генсек Альянса также указал на важность поддержки Украины странами партнерами и союзниками. По его словам, "между союзниками по НАТО ведется постоянный диалог и, конечно, также диалог с Украиной". Столтенберг считает, что Украине нужно помогать советами и поддержкой, "но в конце концов именно украинцы должны принимать решения".
Контрнаступление ВСУ
Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.
Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал 30 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
30 августа начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что подразделения ВСУ все ближе продвигаются к городу.
Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечает, что украинская армия прорвала главную российскую оборону "линию Суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области.
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