Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

Противник вел безуспешные наступательные действия в нескольких районах, рассказал Андрей Ковалев.

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ВСУ продвигаются вперед на фронте / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, российские оккупационные войска пытаются атаковать на востоке.

Успешное наступление ВСУ

Представитель Генштаба уточнил, что Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка – Вербовое, где закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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По его данным, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, где также закрепляются на достигнутых рубежах.

Где атакуют российские оккупанты

Спикер Генштаба отметил, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. "Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - рассказал Ковалев.

ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Богдановка, Курдюмовка, Озеряновка Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений, добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают. ВСУ закрепляются на новых рубежах и строят дополнительные укрепления, рассказала Наталья Гуменюк.

Кто такой Андрей Ковалев Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и закрепляются на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск, подчеркнул Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось, что штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою. Бойцы ВСУ выследили группу российских оккупантов, которые передвигались в лесистой местности.

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