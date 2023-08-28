Россиян расстреляли в упор: штурмовики ВСУ уничтожили группу оккупантов РФ

Украинские защитники подошли к оккупантам практически вплотную и оставались незамеченными.

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Бойцы ВСУ уничтожили группу оккупантов / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою.

Соответствующее видео опубликовано Aerobomber_UA в соцсети Х.

На видео запечатлено, как бойцы ВСУ выследили группу российских оккупантов, которые передвигались в лесистой местности.

видео дня

При этом украинские защитники подошли к оккупантам практически вплотную и оставались незамеченными.

После чего они открыли огнь на поражение и уничтожили группу российских оккупантов.

Можно предположить, что передвижения украинских бойцов координировали операторы дронов, которые и зафиксировали уничтожение оккупантов РФ.

Смотрите видео - ВСУ уничтожили группу оккупантов:

Бойцы ВСУ уничтожили российских оккупантов / Скриншот

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними:

Ранее комбат ВСУ рассказал, как оккупантов выбивают на Донбассе. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило рассказал о боях ВСУ на Донбассе.

Напомним, на территорию Украины пыталась ворваться ДРГ. Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины.

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