Россиян расстреляли в упор: штурмовики ВСУ уничтожили группу оккупантов РФ

Штурмовая группа 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила российских оккупантов в ближнем бою.
Соответствующее видео опубликовано Aerobomber_UA в соцсети Х.
На видео запечатлено, как бойцы ВСУ выследили группу российских оккупантов, которые передвигались в лесистой местности.
При этом украинские защитники подошли к оккупантам практически вплотную и оставались незамеченными.
После чего они открыли огнь на поражение и уничтожили группу российских оккупантов.
Можно предположить, что передвижения украинских бойцов координировали операторы дронов, которые и зафиксировали уничтожение оккупантов РФ.
Смотрите видео - ВСУ уничтожили группу оккупантов:
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Ранее комбат ВСУ рассказал, как оккупантов выбивают на Донбассе. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило рассказал о боях ВСУ на Донбассе.
Напомним, на территорию Украины пыталась ворваться ДРГ. Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины.
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