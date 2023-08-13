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ВСУ встретили врага шквальным огнем: на территорию Украины пыталась ворваться ДРГ

Алина Дембицкая
13 августа 2023, 00:23 обновлено 13 августа, 00:23
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Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины.
ВСУ встретили врага шквальным огнем: на территорию Украины пыталась ворваться ДРГ
На территорию Украины пыталась ворваться российская ДРГ / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

В субботу, 12 августа, вблизи украинско-российской границы на Сумщине воины ВСУ обнаружили российскую диверсионно-разведывательную группу.

Как рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram, событие произошло в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины.

"Визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим воинам на место происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА", - рассказал Наев.

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Он отметил, что шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины.

"Отход диверсионно-разведывательных сил противник прикрывал минометами 120-мм калибра. Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага ворваться на территорию нашей страны", - подытожил Наев.

Как сообщал Главред, ранее в Сумской области недалеко от границы российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла шестерых украинских лесоводов. Работники лесхоза ехали в служебном бусике, чтобы выполнить задания по работе, но на их пути случилась вражеская ДРГ. Российские оккупанты расстреляли лесоводов в упор. Самому младшему из погибших был 31 год, самому старшему – 50.

Также ранее оперативное командование "Север" сообщило о попытке российской армии проникнуть на территорию Сумской области. Оккупанты совершили очередной террористический акт по отношению к местному населению Сумской области. Есть жертвы и раненые.

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