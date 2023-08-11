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В Белом доме сделали заявление о завершении войны в Украине

Алина Дембицкая
11 августа 2023, 23:50 обновлено 12 августа, 00:18
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Джон Кирби подчеркнул, что было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года.
Кирби, ВСУ
В Белом доме сделали заявление о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, скриншот YouTube

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что неизвестно, сколько еще продлится развязанная страной-агрессором Россией война против Украины. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, передает "Укринформ".

По словам Кирби, неизвестно, сколько еще продлится развязанная Россией война, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Комментируя размер нового пакета для Украины объемом более $20 миллиардов, с которым администрация США обратилась к законодателям, представитель Белого дома подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

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"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения к тому, что мы уже потребовали", - добавил Кирби.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины отбросят войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что оккупант Россия опасается рокового удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Помимо этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов считает, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах оккупантов РФ. По его прогнозу, в скором времени может произойти крушение российских войск.

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