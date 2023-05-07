"РФ будет в панике": в МО раскрыли детали подготовки контрнаступления и намекнули на сроки

Удержание Бахмута было ключевым моментом в подготовке контрнаступления, пояснил Владимир Гаврилов.

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ВСУ готовятся к контрнаступлению / Генштаб ВСУ

Замминистра обороны Владимир Гаврилов рассказал о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Он говорит, что Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление. Об этом украинский военный сказал в интервью британскому изданию The Independent.

"Мы начнем наше контрнаступление, когда и где – сейчас не имеет значения. [И когда это произойдет,] Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете...", — отметил он.

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По словам собеседника, не будет сенсацией, если возможно уже в этом или в следующем месяце мы увидим что-то, "что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее армии, [ее] экономики".

Ситуация в Бахмуте

Представитель Минобороны уверен в том, что удержание ВСУ Бахмута было ключевым моментом в подготовке Украины к контрнаступлению. Ситуация под Бахмутом раскрыла то, что российская военная машина "уже не того качества, которое мы видели год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и в первой волне въехала на танках".

"Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне; даже хуже, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время", — не исключил он.

Вместе с тем замминистра обороны считает, что после многих месяцев изнурительной войны ситуация на местах может начать развиваться очень стремительно.

"Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее... Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы", — добавил Гаврилов.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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