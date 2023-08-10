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Пригожина может не быть среди живых: экс-разведчик КГБ раскрыл подробности

Алина Дембицкая
10 августа 2023, 01:30
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Все так называемые доказательства появления Пригожина на публике легко могли быть сфабрикованы, подчеркнул Жирнов.
Жирнов, Пригожин
Экс-разведчик КГБ заявил, что Пригожина могли ликвидировать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

После неудачного мятежа владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин исчез из публичного пространства. Его могли либо арестовать, либо ликвидировать. Такое мнение высказал бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов.

Как отметил Жирнов в комментарии 24 каналу, все так называемые доказательства появления Пригожина на публике легко могли быть сфабрикованы.

"Начиная с унизительного фото Пригожина в исподнем, датированного 12 июня, а не 12 июля, как некоторые пытались убедить, завершая видео, где говорит человек с голосом, похожим на голос Пригожина. Это видео совершенно очевидно сделали в Кремле: оно записано ночью, мы не видим личность спикера, а многие отмечают, что тональность голоса у того, кто болтает, выше, чем голос руководителя вагнеровцев", - пояснил он.

видео дня

Экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что во время саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге в СМИ появились две фотографии с Пригожиным, которые якобы были сделаны в кулуарах мероприятия. Впрочем, по словам Жирнова, такие фото можно легко сфабриковать, используя современные технологии.

"Мы видим только фото, слышим аудиозаписи, которые могут быть легко подделаны, но не видим ни одного видео, где четко видно Пригожина. Прошло почти два месяца после мятежа, но нет никакого подтверждения, что руководитель "Вагнера" жив", - подчеркнул экс-разведчик.

Неудачный бунт Пригожина и ссылка в Беларусь

Как сообщал Главред, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил госпереворот. Он обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Тогда Пригожин заявил, что 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером Пригожин остановил наступление на Москву и развернул колонны "вагнеровцев". Как стало известно, Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, а сам главарь наемников ушел в Беларусь.

Впоследствии Пригожин впервые выступил в РБ. Владелец ЧВК "Вагнера" заявил, что его наемники якобы будут заниматься подготовкой белорусской армии, а участие в войне страны-агрессора России против Украины они не будут принимать.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что после неудачного путча Пригожина в кадровой армии РФ началось ощутимое "брожение". По словам Юсова, мятеж Пригожина - вершина айсберга.

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