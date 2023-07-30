"Держатель общака Кремля": Загородний оценил сценарий возвращения Пригожина

Главарю ЧВК Вагнер Евгению Пригожину вернули деньги, и сам он спокойно может находиться на территории страны-агрессора России, считает Тарас Загородний.

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Пригожин контролирует вопросы с нелегальной добычей золота и других ресурсов - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин после мятежа в России остался как с деньгами, так и с возможностью находиться в РФ. Он человек системы, и, вероятно, является держателем кремлевского общака на черный день. Пригожин может еще появиться в публичном политическом пространстве. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Пригожин по-прежнему влияет на нелегальные финансовые потоки и может свободно находиться в России.

"Пригожина никуда не дели. Ему вернули деньги, и он спокойно может находиться и в России. Потому что Пригожин – это все-таки человек системы. Скорее всего, он является одним из держателей "общака" кремлевцев на "черный день". Он контролирует вопросы, связанные с нелегальной добычей золота и многого другого. Поэтому он остался", - отметил эксперт.

По его словам, Пригожин может появиться в публичном пространстве после того, как ВСУ освободят Бахмут.

"После освобождения Бахмута украинскими войсками Пригожин может заявить, мол, "а я же вам говорил, что это мы тогда взяли Бахмут, но как только мы ушли, Шойгу и Герасимов все провалили". Я не исключаю, что он снова появится", - предположил политолог.

Как полагает аналитик, подобные Пригожину фигуры будут появляться в России, а сам главарь ЧВК показал, как нужно захватывать власть в РФ.

"Пригожин в широком понимании, как явление, в России будет масштабироваться. Может быть, это будет уже не лично Пригожин, а кто-то другой. Но это хорошо. Пригожин показал схему, как нужно захватывать власть в России. В этом его главное преимущество. Безусловно, от Пригожина могут избавиться, но это никоим образом не решит проблемы российской власти", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите видео, в котором Загородний рассказал о ситуации с Пригожиным:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Кремль боится переворота в России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что России грозит военный переворот. По его мнению, лидером бунта может стать генерал 58-й армии Попов, которого отстранили от руководства оккупационными войсками на Запорожском направлении из-за критики в адрес министра обороны захватчиков Шойгу и руководителя Генштаба Герасимова.

В Сети опубликовали заявление главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина из Беларуси, куда ему пришлось уехать в результате неудачного похода на Москву. Пригожин заявил о позоре оккупантов России и сказал, что его боевики пока не будут воевать против Украины. Пригожин отметил, что ЧВК пересидит в Беларуси, чтобы уже потом "проявить себя на полную".

Журналисты The Moscow Times со ссылкой на свои источники рассказали о том, что Кремль стал прятать Путина. Кремлевская администрация, опасаясь переворота, скрывает визиты своего директора в города России. Потенциальных мятежников взяла под колпак ФСБ.

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