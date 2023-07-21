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Кремль начал "прятать" Путина, после мятежа Пригожина все под колпаком ФСБ – СМИ

Андрей Ганчук
21 июля 2023, 16:27 обновлено 21 июля, 16:41
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Поездки директора страны-агрессора РФ Владимира Путина в регионы начали тщательно скрывать из-за того, что в Кремле все больше боятся дестабилизации ситуации.
Путин, силовики, Кремль
В Кремле боятся переворота, все под подозрением ФСБ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В Кремле после бунта Евгения Пригожина и мятежников ЧВК Вагнера решили строже относиться к перемещениям директора России Владимира Путина по регионам страны-оккупанта. В кремлевской директорской опасаются новых вспышек дестабилизации, все находятся под подозрением ФСБ.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на свои источники, после мятежа Пригожина внутри российской верхушки обострились страхи возможной дестабилизации ситуации и переворота.

Теперь, как утверждает один из собеседников издания, "все находятся под подозрением" ФСБ.

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Журналисты обратили внимание, что 20 июля рупор Кремля Песков заявлял, что Путин отправится в один из регионов России. Однако он не сказал, куда именно поедет Путин.

"По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - говорил Песков.

Примечательно, что только спустя 6 часов стало известно, что Путин впервые с 2014 года прилетел в Мурманск. Детали его визита решили не разглашать.

Спустя время пресс-служба директора РФ рассказала о его визите в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Кроме того, Путин провел совещание по развитию Арктики в Центре управления регионом Мурманской области.

Как известно, недалеко от Мурманска находится пункт базирования Северного флота в Гаджиево. Там размещены подводные лодки с баллистическими ракетами. Однако был ли Путин на базе, неизвестно.

Задержание Стрелкова-Гиркина

В Москве 21 июля задержали бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова. В его квартире силовики провели обыски. По словам жены Стрелкова, ему инкриминируют статью 282 УК РФ Экстремизм.

Донос на Гиркина написал бывший депутат из Ярославля, вагнеровец Дмитрий Петровский.

"Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад. И да, я действительно сотрудник ЧВК "Вагнер", дважды ездил в командировку хирургом. Стрелкова я считаю "военной Блиновской": собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом Генеральная прокуратура не отчитывается. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу", - рассказал Петровский.

За несколько дней до задержания Гиркин смачно отхлестал Путина и призвал к перевороту в РФ. В частности, он назвал Путина "бездарем" и фактически призвал к его отстранению от власти в Кремле.

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