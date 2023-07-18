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"Ничтожество, бездарь": Гиркин смачно отхлестал Путина и призвал к перевороту в РФ

Алексей Тесля
18 июля 2023, 14:41 обновлено 18 июля, 14:53
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Владимир Путин сумел "пустить пыль в глаза" значительной части населения РФ, причитает Игорь Гиркин.
Игорь Гиркин, Владимир Путин
Игорь Гиркин "наехал" на Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) жестко высказался в адрес диктатора РФ Владимира Путина.

Он написал в своем Telegram, что "23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения".

Вместе с тем "Стрелок" пишет, что Путин пока остается в РФ "последним островком легитимности и устойчивости государства".

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"Сковырнуть его незаконным путем - означает "успешно завершить" дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит", — уверен российский террорист.

По его словам, Путин может еще передать власть в РФ своему преемнику.

"Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет - то "умение выбирать соратников" мы уже видели много раз…", — добавил Гиркин.

Напомним, ранее Стрелков закатил истерику и требует наказания для владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина за военный мятеж в стране-агрессоре России.

Террорист в привычной для него истерической манере начал заявлять, что в России могут вспыхнуть и другие бунты, ведь Пригожин за его недавний мятеж не был наказан.

Также ранее Гиркин закатил очередную истерику по поводу неудач российской оккупационной армии на фронте и набросился с обвинениями лично на главу Кремля Путина. В очередном видеообращении террорист заявил, что Путин "танк видел только на параде", "ведет себя, как ребенок" и не обладает адекватной оценкой ситуации на фронте. Гиркин уверен, что РФ проиграет войну.

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