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"Вы там совсем обалдели?": Гиркин в истерике спрогнозировал новые бунты в РФ

Алёна Воронина
1 июля 2023, 18:23 обновлено 1 июля, 18:26
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Террорист набросился на Путина и требует наказания для Пригожина за военный мятеж в России
Владимир путин, Игорь Гиркин
Гиркин в истерике спрогнозировал новые бунты в РФ/ скрин

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил истерику и требует наказания для владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина за военный мятеж в стране-агрессоре России.

Террорист в привычной для него истерической манере начал заявлять, что в России могут вспыхнуть и другие бунты, ведь Пригожин за его недавний мятеж не был наказан. Соответствующее видео с истерикой Гиркина появилось в сети.

"Ну, я не знаю случаев, когда уже высланный за границу руководитель мятежа совершенно спокойно прилетает обратно, делает здесь свои дела и никто на него не обращает внимание. Вы там совсем обалдели на Старой площади (именно там расположена администрация российского диктатора Путина – ред.), друзья? Я понимаю конечно, что у вас мозга никогда особо не было, да и тот пронюхали белым порошочком. Но вы фактически провоцируете следующие бунты", – разочарованно поскулил Гиркин.

видео дня

При этом он начал нагнетать атмосферу и заявил, что мятежом Пригожина всё не закончится. Гиркин подчеркнул, что российскую власть ненавидит вся армия.

"Вы что, думаете, что этим всё закончится? Вся армия вас ненавидит, вся армия ненавидит Шойгу, вся армия ненавидит Герасимова. Вы что, думаете господин Золотов, бежавший из Москвы, остановит армию, которая пойдет на вас?", – сказал он.

По его словам, Пригожина якобы российская армия не поддержала, потому что он среди российских военных не имеет авторитета. А, мол, если во главе восстания будет стоять какой-то другой человек, то его российская оккупационная армия может поддержать, считает террорист.

"На этот раз не пошли и в значительной степени не поддержали, потому что господин Пригожин не пользуется в армии авторитетом, по крайней мере в большинства военных. Он слишком много плохих вещей наговорил, причем не на конкретных военных, а на всю армию в целом. А если это будет второй человек? Если вы доведете ситуацию до края, когда военные просто пойдут и скажут – хватит, надоело", – подлил масла в огонь Гиркин.

Гиркин набросился на Путина и спрогнозировал новые бунты в РФ
Гиркин набросился на Путина и спрогнозировал новые бунты в РФ/ скрин

Смотрите видео, как Гиркин прогнозирует новые бунты в России и требует наказания Пригожину:

Ранее Гиркин удивился из-за обращения Путина относительно мятежа Пригожина, с которым глава Кремля выступил лишь через два дня после бунта. Гиркин назвал это заявление жалким и добавил, что в России совсем не заканчивается "смута".

Также ранее Гиркин закатил очередную истерику по поводу неудач российской оккупационной армии на фронте и набросился с обвинениями лично на главу Кремля Путина. В очередном видеообращении террорист заявил, что Путин "танк видел только на параде", "ведет себя, как ребенок" и не обладает адекватной оценкой ситуации на фронте. Гиркин уверен, что РФ проиграет войну.

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