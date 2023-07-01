Заявил, что "Украины не существует": таксист в Харькове "налетел" на пассажирку и оскандалился

Водитель такси начал истерически доказывать, что "Харьков – русскоязычный город", и заявил, что на украинском якобы надо разговаривать только на западе Украины.

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Таксист в Харькове "налетел" на пассажирку за украинский язык/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В Харькове водитель такси попал в скандал, защищая русский язык и заявив, якобы "Украины не существует". Он "набросился" на свою пассажирку и посоветовал ей ехать на запад Украины и только там разговаривать на украинском.

Инцидент произошел, когда пассажирка решила воспользоваться службой Bolt. Разговор с таксистом девушка записывала на видео, которое выложила в Instagram.

Девушка попросила водителя такси выключить музыку российского исполнителя, которая играла в салоне автомобиля. Таксист выключил музыку, но вместо этого начал доказывать пассажирке, что "музыка вне политики", и якобы "нельзя так категорично относиться к этому вопросу".

видео дня

Во время дискуссии он перешел на украинский язык, ведь его пассажирка разговаривала с ним на украинском. Но при этом таксист начал истерически защищать русский язык и заявил, якобы "Харьков – полностью украиноязычный город".

Таксист заявил, что он не собирается переходить на украинский, а так и дальше будет продолжать разговаривать на русском, потому что ему "так удобно".

"Вы же понимаете, где вы живете. Харьков – русскоязычный город. Здесь все разговаривают на русском языке", – заявил водитель такси.

После этого он заявил, якобы "Украины не существует".

"Эта глупая истерия, патриотическая речь, она уже так задолбала. И вообще такой страны, как Украина, нет. Страна – 404, ее нет, не существует, ее уже разворовали, продали, просто какое-то непонятное государство", – сказал он.

Далее таксист посоветовал своей пассажирке ехать на запад Украины и там разговаривать на украинском языке. Девушка после этого попросила таксиста остановиться и высадить ее где-нибудь, ведь дальше она не хотела продолжать путь в этом такси.

Таксист в Харькове "налетел" на пассажирку за украинский язык/ скрин

Смотрите видео разговора пассажирки с таксистом в Харькове:

Ранее сообщалось, что в Одессе таксист восхвалял Путина и оправдывал изнасилование украинок военными РФ. Мужчина заявил, что Украине "лучше быть с Россией, а не с Европой", потому что это "правильно и экономически выгодно". Им уже занялась СБУ.

Как сообщал Главред, ранее в Одессе разгорелся языковой скандал – в одной из местных пекарен отказались обслуживать посетительницу на украинском языке.

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