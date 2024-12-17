"Просто отличная мишень": РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы"

Функция северокорейцев - обнаружить наши позиции, как-то проявиться и обеспечить второй волне возможность пройти дальше.

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РФ организовывает "мясные штурмы" с участием северокорейцев / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, US army

Что сказал Сазонов:

Войска КНДР идут в первой линии и берут огонь на себя

Тактика врага на Курщине - это огромные потери

Агрессоры из России во время штурмов на фронте применяют различные тактики.

Одну из таких, которая называется тактика "мясных волн", прокомментировал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 17 декабря.

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Он пояснил, что именно ее сейчас применяют на фронте в Курской области: оккупанты запускают северокорейцев, которые, идя в первой волне, должны взять огонь на себя.

"Наша 41-я ОМБр здесь на Курщине с самого начала операции, с августа. Поэтому мы можем сравнивать тактику врага и то, как она меняется. Возможно, северокорейская тактика наступления волнами имела смысл 20 лет назад. Очень может быть. Сейчас война 2024 года. И она отличается даже от войны 2022-го, не говоря уже о той, которая была еще раньше", - сказал гость эфира.

Сазонов также предупредил, что войска России перешли к тактике просачивания.

"Да, иногда они идут на штурмы на броне, пытаются как можно быстрее добраться до наших позиций. Наша рота и работает над тем, чтобы они до позиций не доехали, и пехоту нашу вообще не увидели, пытаясь их сносить. То есть вот этот участок между позициями преодолеть - самое главное. Но они пытаются просачиваться по 1-2 человека, скапливаются возле наших позиций, собираются в группы. Тогда это логично, ведь мы не будем тратить ни снаряд, ни минометную мину, которая стоит 5 000 гривен, на то, чтобы попасть в одного бегущего противника. Но уже несколько дней мы видим, как идет группа в 30-40 человек, разворачиваясь в цепь или в колонну. Для минометов, пулеметов, для наших пилотов дронов - это просто отличная мишень, они там и остаются. Поэтому такая тактика себя не оправдывает. Такая тактика - это бешеные потери", - пояснил военный.

По словам Сазонова, оккупанты свой личный состав особо не берегут.

"Мы не раз сталкивались с тем, что первая волна, которая идет, мы называем их "ослы", которые тащат на себе много БК, ее кладут перед позициями, а уже следующая группа штурмовиков, более подготовленных, бежит, чтобы этот БК забрать", - сказал спикер.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Также Сазонов заявил, что первая волна агрессоров, когда идет на штурм, не особо верит в то, что они что-то возьмут, достигнут успехов.

"Их задача - вызвать на себя огонь, чтобы противник с дронов видел наши огневые точки, где расположены минометы, пулеметы, где опорные пункты, позиции. То есть их бросают на "мясо", чтобы обнаружить наши позиции. То есть, вообще не жалеют. Но кто-то должен идти первой волной. Раньше они запускали своих - кого не жалко. Первая волна ложится, как правило, вся. Сейчас этих запускают (северокорейцев, - ред.). Их функция - выявить наши позиции, как-то проявиться и обеспечить второй волне возможность пройти дальше. То есть используют тоже как "мясо", как и своих военных", - резюмировал гость эфира.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ЦПД объяснили, почему войска КНДР странно реагируют на украинские дроны. Дело в том, что армия РФ плохо проинформировала северокорейских военных.

В то же время в Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине. По данным издания, на прошлых выходных во время штурмов корпус Северной Кореи мог потерять каждого 25-го солдата.

В свою очередь в США предупредили о возможной эскалации. Пересечение военных КНДР границы с Украиной закончится явно не положительным сценарием.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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