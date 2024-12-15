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"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

Даяна Швец
15 декабря 2024, 22:43
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Южнее реки Оскол, судя по всему, ситуация обостряется.
'Противник сумел расширить плацдарм': на Харьковщине фиксируется обострение
Противник сумел значительно расширить свой тактический плацдарм на р.Оскол / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Коротко:

  • Военный обозреватель предупредил об обострении на Харьковщине
  • Враг прорывается в сторону Западного

К сожалению, скорее всего, врагу из России удалось значительно расширить свой тактический плацдарм на важном направлении. Речь идет о ситуации в Харьковской области на реке Оскол, южнее Двуречной.

Такой информацией на своей странице в Фейсбук поделился военный обозреватель Константин Машовец.

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"Насколько я понял, противник сумел значительно расширить свой тактический плацдарм на р. Оскол, южнее Двуречной (в направлении Масютовка - Западное)", - отметил он.

Военный обозреватель Константин Машовец объясняет, что, если севернее Двуречной украинские войска сумели отбросить противника снова за р.Оскол, то южнее, судя по всему, ситуация обостряется.

"Противник, пытается прорваться дальше, в сторону Западного через лесок, уже на правом берегу Оскола", - пишет Машовец.

В то же время, по данным Генштаба, на Харьковском направлении противник штурмовал наши позиции возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. Девять атак отражены силами обороны, продолжается одно боестолкновение.

"Потери врага в настоящее время на направлении составили 90 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре единицы автотранспорта, девять БпЛА и единицу специальной техники врага; также повреждены три автомобиля и одна артиллерийская система", - говорится в сообщении в Фейсбуке.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, оккупанты также опасно активизировались на Запорожье. Вблизи Гуляйполя агрессоры проводят активную разведку.

К сожалению, ВСУ оказались в сложной ситуации и возле Успеновки. Ситуация на Кураховском направлении очень сложная, ведь оккупанты перебрасывают свои силы на юг от Покровска.

В то же время ВСУ "покрошили в золу" горы техники РФ и Россия не может пополнить масштабные потери. Из-за масштабного уничтожения оккупанты теперь гораздо меньше используют во время штурмов танков и бронемашин.

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Кто такой Константин Машовец

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

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