Люди видят дроны: над Нью-Йорком зафиксированы беспилотники - что говорят у Байдена

Правительство помогает полиции штата Нью-Джерси справиться со случаями обнаружения дронов.

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Над Штатами летают неизвестные дроны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

В США участились случаи обнаружения дронов

Федеральное правительство принимает меры для борьбы с летающими аппаратами

Возле Нью-Йорка в США люди видят дроны неизвестного происхождения. Беспилотники вызывают беспокойство у жителей Нью-Джерси.

Как пишет ABC News, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас выступил с заявлением, что федеральное правительство принимает меры для борьбы с дронами.

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"Без сомнения, люди видят дроны... Я хочу заверить американскую общественность, что мы в федеральном правительстве привлекли дополнительные ресурсы, персонал и технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси справиться со случаями обнаружения дронов", - сказал он.

Майоркас выразил мнение, что некоторые из этих беспилотников на самом деле являются дронами. Однако, как считает министр, некоторые другие являются лишь пилотируемыми самолетами, которые обычно принимают за беспилотники.

Напомним, как ранее сообщал Главред, также и над авиабазами Британии заметили неизвестные беспилотники. Американские военные, которые используют авиабазы, заявили, что на данном этапе непонятно, следует ли считать дроны вражескими.

Издание Bild тоже отмечало, что в Германии больше года неизвестные беспилотники "пялятся" на тренировки ВСУ. Что довольно странно, пока ни один из них не удалось приземлить, пишут СМИ.

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Кто такой Алехандро Майоркас? АлехандроМайоркас (англ. Alejandro N. Mayorkas; род. 24 ноября 1959) - американский юрист и государственный деятель кубинского происхождения, заместитель министра внутренней безопасности США (2013-2016), министр внутренней безопасности США с 2 февраля 2021 года. 23 ноября 2020 года избранный президент США Джо Байден объявил, что Майоркас займет в его администрации должность министра внутренней безопасности, пишет Википедия. 2 февраля 2021 года Сенат утвердил Алехандро Майоркаса министром внутренней безопасности. Получил 57 голосов "за", "против" - 43.

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