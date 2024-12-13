Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть попадание: 50% Тернопольщины без света, взрывы на Львовщине – детали атаки

Даяна Швец
13 декабря 2024, 11:21
58
Под атакой находились Стрый, Бурштын, Одесса, Киевская агломерация, Кременчуг, Харьковщина.
Есть попадание: 50% Тернопольщины без света, взрывы на Львовщине – детали атаки
Враг коварно атаковал Украину 13 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Кратко:

  • Россия массированно атаковала Украину ракетами и БПЛА
  • В регионах применяются отключения света

Россия 13 декабря массированно атаковала ракетами энергосистему, транспортные сети и ключевые объекты по всей Украине. Страна-агрессор применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, кинжалы, баллистику и шахеды.

Подробности сообщила на своей странице в соцсети Х посол США в Украине Бриджит Бринк.

видео дня

"По состоянию на 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подвергается очередной массированной атаке. Россия запустила шквал баллистических ракет по энергетическим системам, транспортным сетям и ключевым объектам по всей стране", - говорится в сообщении.

Удар по Украине 13 декабря - чем атаковал враг

По данным мониторов, ракетная атака на Украину длилась почти три часа, тогда как атака БпЛА длилась целых 11 часов. Опасной ситуация была для Стрыя, Бурштына, Одессы, Киевской агломерации, Кременчуга, Харьковщины.

Врагом были применены

  • крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из акватории Каспийского моря;
  • крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные флотом с рейда Новороссийска.
  • баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М" из Белгородской области рф;
  • авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;
  • аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Киндждал";
  • БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и имитационного назначения;

Атака на Львовскую область 13 декабря - последствия

Во Львовской области, как сообщил в соцсетях глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. По состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", - проинформировал руководитель ОВА.

По словам Козицкого, из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Атака на Ивано-Франковскую область и Прикарпатье 13 декабря - последствия

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук отметила в Telegram, что сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, - без пострадавших. По области работали наши силы ПВО", - заявила она.

Как рассказала Онищук, на местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также сообщал в Telegram о падении обломков в селе общины.

"Работало ПВО! Есть обломки в одном селе общины. Пострадавших нет!", - заявил Марцинкив.

Также он заявил, что основной удар на Ивано-Франковщине пришелся по электро- и газовой инфраструктуре.

"Был достаточно мощный, сильный удар. К сожалению, имеем такие массированные попытки удара по инфраструктуре. Это один из крупнейших таких ударов по западу страны, достаточно ощутимо. На территории общины только в одном селе упали обломки на двор" - городской голова Ивано-Франковска.

Атака на Тернопольщину 13 декабря - последствия

К сожалению, после ракетной атаки оккупантов есть негативные последствия и на Тернопольщине.

Об этом вФейсбуке сообщил начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.

"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее - позже. Берегите себя", - говорится в заметке.

В то же время в ГУ ГСЧС в Тернопольской области подтвердили Укринформу, что вблизи Тернополя работает подразделение ГСЧС.

Кроме этого, Тернопольская ОГА заявила в Telegram, что в области из-за российских атак на энергосистему Украины ввели отключение света.

Без энергоснабжения осталось 50% потребителей в регионе, поэтому в Тернопольской области изменили объем применения мер ограничения электроснабжения - его увеличили с одной очереди до трех одновременно.

Атака на Черниговщину 13 декабря - последствия

Враг атаковал ударными дронами Черниговщину, сообщили в Черниговской областной государственной администрации:

  • Черниговский район - повреждены 2 частных дома;
  • Прилуцкий район - повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии;
  • Нежинский район - из-за атаки дронов повреждена ферма. Погибли 11 коров.

Атака в Одесской области 13 декабря - последствия

В Одесской области после того, как прозвучали громкие взрывы в самом городе, сейчас есть проблемы с водо- и электроснабжением.

Кроме этого, ДТЭК сообщил, что в Одессе и области обновили графики отключений света - изменения коснулись второй и четвертой групп.

Атака на Харьковскую область 13 декабря - последствия

Утром 13 декабря российские агрессоры нанесли удар по поселку Мирное в Берестинском районе Харькова. В результате чего уже четверо пострадавших, также повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района", - говорится в сообщении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также в соцсетях сообщил, что удары пришлись на пригород. Позже стало известно, что взрывы были также зафиксированы в районе города Чугуев.

Атака на Киевщину 13 декабря - последствия

Сегодня 0 7:00 утра воздушную тревогу объявили в Киеве. Люди прятались от обстрелов в метро, ведь в регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Жители Киевской области! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Удар по Украине 13 декабря - последствия для энергоструктуры

После того, как Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, атакованы теплоэлектростанции ДТЭК, сообщили на странице компании.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования. В этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании", - рассказали в ДТЭК.

Россия атаковала Украину - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо бомбардировщики. Речь шла о Ту-95МС и МиГ-31К. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и предупредили о риске ракетного удара.

Впоследствии появились сообщения, что под Киевом слышны взрывы, там работают силы ПВО. Кроме этого, в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытие из-за ракетной опасности.

В связи с атакой России на энергоструктуру министр энергетики Галущенко сообщил, что отключений света будет больше. В то же время, по его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Таким образом в Украине применены три очереди отключений света из шести. Директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, где действуют новые графики.

Читайте также:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Чернигова Одесса новости Харькова Тернополь новости Львова Львовщина Тернопольщина дроны Львовская область Одесская область Киевская область Харьковская область Черниговская область Терехов Тернопольская область новости Украины новости Одессы Максим Козицкий новости Тернополя новости Ивано-Франковска отключения света атака дронов Дрон Shahed-136 Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть попадание: 50% Тернопольщины без света, взрывы на Львовщине – детали атаки

Есть попадание: 50% Тернопольщины без света, взрывы на Львовщине – детали атаки

11:21Украина
"Путин воспринимает это как разрешение продолжать": Зеленский сказал, как остановить удары РФ

"Путин воспринимает это как разрешение продолжать": Зеленский сказал, как остановить удары РФ

11:06Украина
В России сгорел стратегически важный военный объект: что известно

В России сгорел стратегически важный военный объект: что известно

10:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Весь год будет удачным: что нужно дать другому человеку 13 декабря - приметы

Весь год будет удачным: что нужно дать другому человеку 13 декабря - приметы

Китайский гороскоп на сегодня 13 декабря: Тиграм - перемены, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 13 декабря: Тиграм - перемены, Лошадям - разочарование

Пятница 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

Пятница 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

Украину будет засыпать снегом и ударит -14: объявлено штормовое предупреждение

Украину будет засыпать снегом и ударит -14: объявлено штормовое предупреждение

Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

Последние новости

11:38

Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий: названы причины

11:21

Есть попадание: 50% Тернопольщины без света, взрывы на Львовщине – детали атаки

11:10

"УЗ" запустила новый поезд "Киев-Будапешт": цена билета, график движения

11:06

"Путин воспринимает это как разрешение продолжать": Зеленский сказал, как остановить удары РФ

10:43

В России сгорел стратегически важный военный объект: что известноВидео

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
10:34

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Кроликам - проблемы, Лошадям - успех

10:13

"Вызывает настоящий восторг": защитники переигрывают РФ на ключевом направлении

09:59

"Продукт на рынке": Злата Огневич высказалась о Тине Кароль

09:56

Оброна не будет долгой: ВСУ могут выйти из Покровска

Реклама
09:35

В Украине ввели экстренные отключения света: где действуют новые графики

09:29

Может ли армия РФ захватить Запорожье: военный эксперт дал однозначный ответ

09:04

На Кавказе поднимают головы силы сопротивления: Чечню могли атаковать не ВСУ

08:58

Армия РФ атакует энергетику Украины: отключений света будет больше

08:48

Карта Deep State онлайн за 13 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Андрей Макаревич публично "разнес" россиян - детали

08:14

Отключение света в Украине — графики на 13 декабря (обновляется)

08:10

Сколько будет продолжаться война?мнение

08:05

Много ракет на столицу: под Киевом слышны взрывы, работают силы ПВОВидео

08:04

В Харькове "Шахед" попал в пятиэтажку: подробности

07:24

США объявили новый пакет военной помощи Украине: список оружия для ВСУ

Реклама
06:35

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и МиГ-31К: ракеты уже в Украине

06:10

У России танки не закончатся никогда?мнение

05:48

Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

05:00

Какой сегодня праздник 13 декабря 2024 года: когда нельзя выходить из дома

04:35

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

04:03

Многие не догадываются о подделке: как проверить iPhone на оригинальность

03:43

Как Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров: названы рычаги давления

03:00

10 минут и готово: как быстро помыть вытяжку - понадобятся всего два средства

02:30

Угроза загрузки ядерной начинки: тревожный прогноз удара "Орешника" по городам

02:03

Большинство не догадывается: почему после стирки на одежде появляются жирные пятна

01:30

Сбылась мечта Ким: Кардашьян нашла себе богатого непубличного бойфренда - СМИ

01:11

В РФ поднимали "самолет судного дня": связано ли это с применением "Орешника"

12 декабря, четверг
23:56

Хейли Бибер может выдохнуть: Селена Гомес впервые выходит замуж

23:45

Трамп раскритиковал Байдена за разрешение ВСУ на удары по РФ: в Белом доме ответили

23:44

ВСУ могут попасть в окружение: аналитики предупредили об угрозе

23:01

"Держалась до конца": звезду "Поймать Кайдаша" увезли со съемок на скорой

22:59

Трамп поддержал отправку западных войск в Украину: в WSJ раскрыли подробности

22:33

США предоставят Украине новый пакет помощи: что в него войдет - Белый дом

22:16

Будут говорить о вступлении в НАТО: Ермак анонсировал переговоры Зеленского и Байдена

22:16

Киев под атакой дронов: в центре столицы зафиксировано падение обломков БпЛА - мэр

Реклама
22:11

Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

22:00

Переговоры с РФ и отправка войск союзников в Украину: главные новости Украины, дайджест

21:59

"Не существует": Ермак поставил точку в вопросе "мирного плана" Трампа

21:51

Враг отказывается от штурмов "в лоб": в Нацгвардии прокомментировали тактику РФ

21:48

Вова и Катя Остапчук показали первую семейную фотосессию с новорожденным сыном

21:44

Посол и почетный консул Молдовы привезли подарки детям в Сумскую область, пострадавшую от вторжения

21:01

Как удалить известковый налет с крана за считанные минуты: нужно всего 1 средство

20:44

"Начинают заходить в город": боец ВСУ рассказал, когда начнутся бои за Покровск

20:39

Удастся значительно сэкономить: сантехник раскрыл скрытое значение цифр на батарее

20:24

Как не угробить повербанк: сколько времени и как правильно его заряжать

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять