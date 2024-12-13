Есть попадание: 50% Тернопольщины без света, взрывы на Львовщине – детали атаки

Под атакой находились Стрый, Бурштын, Одесса, Киевская агломерация, Кременчуг, Харьковщина.

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Враг коварно атаковал Украину 13 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Кратко:

Россия массированно атаковала Украину ракетами и БПЛА

В регионах применяются отключения света

Россия 13 декабря массированно атаковала ракетами энергосистему, транспортные сети и ключевые объекты по всей Украине. Страна-агрессор применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, кинжалы, баллистику и шахеды.

Подробности сообщила на своей странице в соцсети Х посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"По состоянию на 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подвергается очередной массированной атаке. Россия запустила шквал баллистических ракет по энергетическим системам, транспортным сетям и ключевым объектам по всей стране", - говорится в сообщении.

Удар по Украине 13 декабря - чем атаковал враг

По данным мониторов, ракетная атака на Украину длилась почти три часа, тогда как атака БпЛА длилась целых 11 часов. Опасной ситуация была для Стрыя, Бурштына, Одессы, Киевской агломерации, Кременчуга, Харьковщины.

Врагом были применены

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из акватории Каспийского моря;

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные флотом с рейда Новороссийска.

баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М" из Белгородской области рф;

авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;

аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Киндждал";

БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и имитационного назначения;

Атака на Львовскую область 13 декабря - последствия

Во Львовской области, как сообщил в соцсетях глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. По состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", - проинформировал руководитель ОВА.

По словам Козицкого, из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Атака на Ивано-Франковскую область и Прикарпатье 13 декабря - последствия

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук отметила в Telegram, что сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, - без пострадавших. По области работали наши силы ПВО", - заявила она.

Как рассказала Онищук, на местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также сообщал в Telegram о падении обломков в селе общины.

"Работало ПВО! Есть обломки в одном селе общины. Пострадавших нет!", - заявил Марцинкив.

Также он заявил, что основной удар на Ивано-Франковщине пришелся по электро- и газовой инфраструктуре.

"Был достаточно мощный, сильный удар. К сожалению, имеем такие массированные попытки удара по инфраструктуре. Это один из крупнейших таких ударов по западу страны, достаточно ощутимо. На территории общины только в одном селе упали обломки на двор" - городской голова Ивано-Франковска.

Атака на Тернопольщину 13 декабря - последствия

К сожалению, после ракетной атаки оккупантов есть негативные последствия и на Тернопольщине.

Об этом вФейсбуке сообщил начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.

"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее - позже. Берегите себя", - говорится в заметке.

В то же время в ГУ ГСЧС в Тернопольской области подтвердили Укринформу, что вблизи Тернополя работает подразделение ГСЧС.

Кроме этого, Тернопольская ОГА заявила в Telegram, что в области из-за российских атак на энергосистему Украины ввели отключение света.

Без энергоснабжения осталось 50% потребителей в регионе, поэтому в Тернопольской области изменили объем применения мер ограничения электроснабжения - его увеличили с одной очереди до трех одновременно.

Атака на Черниговщину 13 декабря - последствия

Враг атаковал ударными дронами Черниговщину, сообщили в Черниговской областной государственной администрации:

Черниговский район - повреждены 2 частных дома;

Прилуцкий район - повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии;

Нежинский район - из-за атаки дронов повреждена ферма. Погибли 11 коров.

Атака в Одесской области 13 декабря - последствия

В Одесской области после того, как прозвучали громкие взрывы в самом городе, сейчас есть проблемы с водо- и электроснабжением.

Кроме этого, ДТЭК сообщил, что в Одессе и области обновили графики отключений света - изменения коснулись второй и четвертой групп.

Атака на Харьковскую область 13 декабря - последствия

Утром 13 декабря российские агрессоры нанесли удар по поселку Мирное в Берестинском районе Харькова. В результате чего уже четверо пострадавших, также повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района", - говорится в сообщении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также в соцсетях сообщил, что удары пришлись на пригород. Позже стало известно, что взрывы были также зафиксированы в районе города Чугуев.

Атака на Киевщину 13 декабря - последствия

Сегодня 0 7:00 утра воздушную тревогу объявили в Киеве. Люди прятались от обстрелов в метро, ведь в регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Жители Киевской области! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Удар по Украине 13 декабря - последствия для энергоструктуры

После того, как Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, атакованы теплоэлектростанции ДТЭК, сообщили на странице компании.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования. В этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании", - рассказали в ДТЭК.

Россия атаковала Украину - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо бомбардировщики. Речь шла о Ту-95МС и МиГ-31К. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и предупредили о риске ракетного удара.

Впоследствии появились сообщения, что под Киевом слышны взрывы, там работают силы ПВО. Кроме этого, в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытие из-за ракетной опасности.

В связи с атакой России на энергоструктуру министр энергетики Галущенко сообщил, что отключений света будет больше. В то же время, по его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Таким образом в Украине применены три очереди отключений света из шести. Директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, где действуют новые графики.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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